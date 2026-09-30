Richter Alexander Hold kehrt mit 50 neuen Fällen zurück

Alexander Hold (64) nimmt wieder auf dem Richterstuhl Platz: Am 26. Oktober 2026 feiert der bekannte Jurist um 20:15 Uhr sein Comeback bei Sat.1. Den Auftakt macht der Spielfilm "Richter Alexander Hold – Der Prozess seines Lebens". Darin beschäftigt sich Hold mit einem brutalen Mordversuch an dem Geschäftsmann Andreas L., der offenbar mit einer 16 Jahre zurückliegenden Entführung zusammenhängen könnte. Während der Richter versucht, den wahren Täter zu überführen, drohen sich die damaligen Verbrechen zu wiederholen. Bereits einen Tag später startet dann das reguläre Format: Ab dem 27. Oktober zeigt Sat.1 "Richter Alexander Hold – Seine neuen Fälle" täglich um 18:00 Uhr. Insgesamt wurden 50 neue Folgen produziert, die nach der TV-Ausstrahlung auch kostenlos auf Joyn verfügbar sein werden.

In den neuen Folgen verhandelt der frühere Staatsanwalt und Richter am Amtsgericht Kempten wieder ganz unterschiedliche Strafsachen – von Drogendelikten bis hin zu Sexualstraftaten. Unterstützung bekommt Alexander dabei von mehreren bekannten Gesichtern: Staatsanwältin Christina Dissmann, Staatsanwalt Stephan Lucas und Justizwachtmeister Frank Seelhoff kehren für die Neuauflage zurück. Gleichzeitig bekommt die Courtshow Verstärkung. Strafverteidiger Matthias Klagge und Rechtsanwältin Jana Jürgen stoßen neu zum festen Ensemble und werden künftig ebenfalls vor Holds Richterpult zu sehen sein. Sat.1 setzt damit auf eine Mischung aus vertrauten Namen und neuen Akteuren. Am bewährten Prinzip der Sendung ändert sich hingegen nichts: Die Fälle werden nachgestellt und anschließend vor Alexander Hold verhandelt.

Für Alexander Hold endet mit dem Comeback eine 13-jährige Pause. Bereits seit dem 26. August 2026 steht der Jurist für die neuen Folgen in den Bavaria Studios vor der Kamera. Seinem zweiten Standbein bleibt er trotz der TV-Rückkehr treu: Hold sitzt weiterhin als Abgeordneter im Bayerischen Landtag und ist dort Vizepräsident. Damit sich seine politische Arbeit und die Dreharbeiten nicht überschneiden, wurde die Produktion bewusst in die sitzungsfreie Zeit gelegt. Bekannt wurde der Jurist einst durch seine gleichnamige Gerichtsshow, die über viele Jahre zum Nachmittagsprogramm von Sat.1 gehörte. Nach mehr als einem Jahrzehnt Pause kehrt er nun wieder auf den Bildschirm zurück.

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Joyn / BECKER FILMS Richter Alexander Hold in den neuen Folgen, 2026

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Getty Images Alexander Hold, Richter

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Getty Images Alexander Hold, 2016

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