Dakota & Anne: Diese Stars glänzen bei der "Verity"-Premiere

Licht aus, Film ab! Gestern Abend schritten die Stars des Films "Verity" zur großen Premiere über den roten Teppich. Mit dabei waren beide Hauptdarstellerinnen, Anne Hathaway (43) und Dakota Johnson (36). Dabei setzte Anne ihren Babybauch in Szene: Sie strahlte in einer ärmellosen, schwarzen, enganliegenden Robe, die über und über mit schwarzen Glitzersteinchen besetzt und zum Rock hin ausgestellt war. Dazu kombinierte sie edles, dunkles Make-up und dezenten Schmuck. Ihr Co-Star Dakota setzte währenddessen auf ein zweiteiliges, weißes Kleid, das ebenfalls mit Steinchen besetzt war. Die Schauspielerin setzte mit einem roten Lippenstift den Fokus auf ihre Lippen.

Auch Josh Hartnett (48) hatte sich für dieses Event herausgeputzt: Er trug einen dunklen Anzug mit Karomuster und kombinierte das Ensemble mit einem ebenfalls dunklen Hemd mit Streifenmuster. Im Film spielt er den Ehemann von Annes Figur. Der Thriller basiert auf dem Roman von Colleen Hoover (46) und soll Anfang Oktober in den Kinos anlaufen. Dakota verkörpert darin die erfolglose Autorin Lowen Ashleigh. Sie wird von Jeremy Crawford, gespielt von Josh, engagiert, um die Buchreihe seiner Ehefrau Verity zu vollenden. Diese ist nach einem mysteriösen Unfall arbeitsunfähig. Im Haus des Paares stößt Lowen auf ein unveröffentlichtes Manuskript voller verstörender Geheimnisse.

Es ist bereits der vierte Roman von Colleen, der für die große Leinwand verfilmt wurde. Im Jahr 2024 wurde ihr Roman "It Ends with Us" bereits in einen Film verwandelt – allerdings gab es am Set einige Probleme. Die beiden Hauptdarsteller Blake Lively (39) und Justin Baldoni (42) waren in einen heftigen Gerichtsstreit verwickelt, in dem sie sich gegenseitig millionenschwere Klagen einreichten und schwere Vorwürfe machten. Erst in diesem Jahr gab es erste Schritte zur Beilegung des Gerichtsstreits. Die Auseinandersetzung überschattete die Premiere des Films und sorgte für schlechte Publicity. Bei der Premiere von "Verity" scheinen sich Anne und Dakota jedoch bestens zu verstehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Hartnett, Dakota Johnson und Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson bei der New-York-Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

Getty Images Colleen Hoover bei der Premiere von "Verity" von Amazon MGM Studios im AMC Lincoln Square 13 in New York City

Getty Images Dakota Johnson und Anne Hathaway bei der New-York-Premiere von "Verity" von Amazon MGM Studios im AMC Lincoln Square 13