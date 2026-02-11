Trotz Kritik: Farrah Abrahams Tochter (16) zeigt Tattoo

Farrah Abraham (34) und ihre Tochter Sophia Abraham wurden in Los Angeles gesichtet und sorgten mit einem auffälligen Mutter-Tochter-Kontrast für Aufsehen. Während Farrah in einem hellpinken, figurbetonten Kleid mit 3D-Rosen am Dekolleté und kniehohen Cowboy-Stiefeln im Leopardenmuster strahlte, präsentierte Sophia ihren konsequenten Gothic-Look in Schwarz. Die Schülerin, die am 23. Februar 17 wird, blitzte dabei mit riesigen Fledermaus-Tattoos an der Taille auf, die sie sich bereits im Oktober mit Erlaubnis ihrer Mutter stechen ließ. Zur Seite ihrer glam-gecurlten Mom zeigte sich Sophia mit blassem Make-up, dunklen Konturen und einem komplett schwarzen Outfit.

Für frischen Gesprächsstoff sorgte Sophia parallel auf Instagram: Vor ihrem Geburtstag stellte sie ihren Followern ihre neuen pechschwarzen Extensions vor – inklusive Vorher-nachher-Fotos, die die deutlich längere Mähne zeigen. "Geburtstagsfrisur: fertig. Ich fühle mich so unheimlich gut", schrieb sie zu dem Clip und bedankte sich beim Salon für die "atemberaubende" Verwandlung. In den Kommentaren kochte dennoch die Debatte um die im Herbst gestochenen Tattoos wieder hoch. Kritiker monierten, eine 16-Jährige sei "zu jung für ein Tattoo" und störten sich zudem am extremen Make-up. Andere Stimmen hielten Farrah zugute, dass sie ihre Tochter eng begleite und ihr Raum für Selbstentfaltung lasse.

Die Diskussionen um Sophias Stil eskalieren nicht zum ersten Mal – auch ein Septum-Piercing mit 13 hatte bereits Widerspruch ausgelöst. Zugleich zeigt sich, dass Farrah ihre Tochter oft an ihrer Seite hat und gemeinsame Auftritte bewusst inszeniert: glamouröse Mom in pink, expressive Teenagerin im Gothic-Style. Sophia pflegt ihre Ästhetik mit Hingabe, wechselt Haarlängen und Nuancen und verknüpft ihre Looks mit pointierten Social-Media-Posts. Abseits der Schlagzeilen wirkt das Duo eingespielt: Die Influencerin setzt bei öffentlichen Momenten auf Nähe zu ihrer Tochter, die Schülerin nutzt die Bühne, um ihren Stil zu definieren: von großflächiger Tinte bis zur dramatischen Mähne.

Getty Images Sophia und Farrah Abraham, Januar 2022

Instagram / DPkjwFwDSph Farrah Abraham mit ihrer Tochter Sophia beim Tätowierer

Instagram / farrahabraham Farrah Abrahams Tochter beim Piercen