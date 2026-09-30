Diese beiden Granaten müssen "Love Island VIP" verlassen

Bei Love Island VIP geht es aktuell Schlag auf Schlag: Innerhalb von nur zwei Folgen mussten gleich zwei Granaten ihre Koffer packen. Bei der Paarungszeremonie in Folge fünf hat Neuzugang Celina Köther, die mit drei weiteren Kandidaten als "Normalo" in die Villa eingezogen ist, das erste Wahlrecht – und sichert sich Bachelor Martin Braun. Als auch alle anderen Frauen ihre Entscheidung getroffen haben, steht Nico Bussmann plötzlich als einziger Mann ohne Partnerin da. Für den "Normalo" heißt das: sofortiger Abflug. Moderatorin Sylvie Meis (48) macht ihm in der Show unmissverständlich klar: "Nico, das ist sehr eng geworden hier für dich. Leider zu eng. Du musst die Villa sofort verlassen. Es tut mir sehr leid." Die restlichen Paarungen der Zeremonie verlaufen ohne größere Überraschungen: Jessica Härtling entscheidet sich für David Schütz, Marla Slengard wählt Tim Kühnel, Eva Benetatou (34) nimmt Jannik Kontalis (30), Greta Barthel (27) entscheidet sich für Rafael Neugart (31) und Henna Urrehmann für Nelson Henry.

Doch schnell sind die neuen Konstellationen wieder in Gefahr: Mit Chiara Bartsch zieht schon kurz darauf die nächste Granate in die Villa ein. Nach Speeddates mit allen Männern muss sie sich an der Feuerstelle für einen Islander entscheiden. Ihre Wahl fällt auf David Schütz. Chiara erklärt: "Ich muss sagen, ich fand die Speeddates echt cool. Die haben mir mit ziemlich vielen schon viel Spaß gemacht. Ich bin ja auch so eine flippige Maus. Vielleicht brauche ich auch jemanden, der mich so ein bisschen runterbringt. Und ich habe mich entschieden für David." Damit ist Davids bisheriges Couple mit Jessica Geschichte. Für Jessica bedeutet die Entscheidung das Aus: Als Single muss sie die Villa verlassen und kann ihre Tränen dabei nicht zurückhalten. "Oh nee, ich pack das gerade gar nicht", schluchzt sie. Kurz darauf klagt sie: "Ey, wirklich, wie kann man denn immer so Pech haben?" Damit müssen bereits zwei "Normalo"-Granaten die Villa nach kurzer Zeit wieder verlassen.

In der 2026er-Staffel des Kuppelformats treffen bekannte Realitygesichter erstmals auf Singles, die zuvor noch nie vor Realitykameras standen – zu diesen "Normalos" gehörten auch Nico und Jessi. Auf der Promiseite sind unter anderem Bachelor Martin, Eva und Jannik dabei. Letzterer hatte bereits vor dem Staffelstart mit seinem Flirt mit Bill Kaulitz (37) für Aufsehen gesorgt. Außerdem sind Rückkehrer wie Paco Herb (30) und Tim mit von der Partie, der nach der Paarungszeremonie in Folge fünf ein Couple mit Marla bildet. Die beiden Exits verdeutlichen das Prinzip in dieser Staffel: Wer nach einer Entscheidung ohne Couple übrig bleibt, muss die Villa verlassen. "Love Island VIP" ist immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Nico Bussmann bei der "Love Island VIP"-Paarungszeremonie

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RTLZWEI Jessica Härtling bei ihrem "Love Island VIP"-Exit

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RTLZWEI Chiara Bartsch und David Schütz bei "Love Island VIP"