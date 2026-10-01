Aubrey Plaza nach Geburt erstmals wieder auf rotem Teppich

Aubrey Plaza (42) ist zurück auf dem roten Teppich! Erstmals seit der Geburt ihrer Tochter zeigte sich die Schauspielerin wieder bei einem öffentlichen Termin. Am Mittwochabend besuchte sie die Premiere der neuen Netflix-Serie "East of Eden" im Plaza Hotel in New York City. Dabei stand für Aubrey vor allem die Unterstützung ihres Partners Christopher Abbott (40) im Mittelpunkt, der in der Produktion mitspielt. Modisch setzte Aubrey dabei ganz auf Schwarz: Sie kombinierte einen schwarzen Mantel mit einem transparenten Oberteil und einem schwarzen Rock. Gemeinsame Aufnahmen der beiden gab es an diesem Abend allerdings nicht – obwohl sowohl Aubrey als auch Christopher bei dem Event anwesend waren, posierten sie nicht zusammen für die Fotografen.

Die Premiere markierte für Aubrey den ersten öffentlichen Auftritt seit Ende Juli. Im Sommer war das erste gemeinsame Kind der Emmy-nominierten Schauspielerin und ihres Partners zur Welt gekommen. Schon vor der Geburt hatte Aubrey öffentlich gemacht, dass sie und Christopher eine Tochter erwarten. Seitdem hatte sie sich von öffentlichen Veranstaltungen ferngehalten. Der große Premierenabend gehörte diesmal ganz ihrem Partner: Christopher schritt für sein neues Netflix-Projekt "East of Eden" über den Teppich und stellte sich den Kameras. Aubrey hingegen hielt sich im Hintergrund und ließ ihm die Bühne. Gemeinsame Posen, Küsschen oder Händchenhalten vor der Fotografenwand gab es nicht, wie Just Jared berichtet. Für ein Paar, das sein Privatleben ohnehin selten zur Schau stellt, passt das durchaus ins Bild.

Kennengelernt haben sich Aubrey und Christopher übrigens dort, wo bei Hollywoodstars vieles beginnt: am Set. Im Sommer 2019 standen die beiden erstmals gemeinsam für den Independentfilm "Black Bear" vor der Kamera, den sie im Januar 2020 beim Sundance Film Festival präsentierten. Von Oktober 2023 bis Januar 2024 folgte die nächste Zusammenarbeit – da spielten sie zusammen in dem Off-Broadway-Stück "Danny and the Deep Blue Sea". Ihr offizielles Debüt als Paar auf dem roten Teppich gaben sie dann bei den Tony Awards 2026. Christopher war bei der Verleihung für seine Rolle als Biff Loman in der Broadway-Neuauflage von "Death of a Salesman" als bester Nebendarsteller nominiert. Den Preis konnte er zwar nicht mit nach Hause nehmen, die Produktion wurde aber als bestes wiederaufgenommenes Theaterstück ausgezeichnet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aubrey Plaza bei der Premiere von "East of Eden" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Aubrey Plaza bei der New Yorker Premiere von "East Of Eden"

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Abbott und Aubrey Plaza bei den 79. Tony Awards in der Radio City Music Hall in New York City.

Anzeige