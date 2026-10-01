Er sang "Benjamin Blümchen"-Titellied: Michael Thilo ist tot

Traurige Nachricht für alle, die mit den Hörspielkassetten von "Benjamin Blümchen" groß geworden sind: Michael Thilo, der das ursprüngliche Titellied der beliebten Reihe sang, ist gestorben. Der Musiker starb bereits am 3. März 2026 im Alter von 81 Jahren. Sein Sohn Enrico bestätigt die Nachricht nun gegenüber dem Münchner Merkur. Zuvor hatte die Facebook-Fanseite Kofferradio über den Tod des Sängers informiert.

Seine Stimme begleitete Millionen Kinder, die den eingängigen Song von den Kassetten kannten und bis heute mitsingen können. Der von ihm eingesungene Titelsong war nur einige Jahre zu hören: In den Achtzigerjahren wurden die Rechte an der Hörspielreihe verkauft, anschließend ersetzte eine andere Version das Original. Für viele Hörspielfans blieb die erste Fassung dennoch eng mit ihrer Kindheit verknüpft. Wer hinter der Aufnahme steckte, wussten die wenigsten.

In der Familie des Sängers spielte die berühmte Aufnahme dagegen kaum eine Rolle. "Benjamin Blümchen war eher eine Randerscheinung. Das war für Außenstehende immer größer als für uns", erklärt Enrico dem Münchner Merkur. Laut seinem Sohn stand er bis 2009 regelmäßig auf der Bühne, ehe er sich Schritt für Schritt aus dem Musikgeschäft zurückzog. Zuletzt lebte der frühere Schlagerstar zurückgezogen in Guttenberg im oberfränkischen Landkreis Kulmbach.

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Imago Michael Thilo, 1975

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Imago Premiere von Benjamin Blümchen im Cinedom Köln, 20.07.2019

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Imago Michael Thilo bei einem Fernsehauftritt im Jahr 1975