Esther Rantzens letzte Fotos zeigen sie lachend mit Familie

Die britische TV-Legende Esther Rantzen (†86) ist tot. Ihre drei Kinder Miriam Wilcox, Rebecca Wilcox und Joshua Wilcox bestätigten den Tod ihrer Mutter in einem bewegenden Nachruf, den The Sun veröffentlichte. "Unsere geliebte Mutter, Dame Esther Rantzen, ist heute gestorben", heißt es darin. Besondere Bedeutung bekommen nun Aufnahmen, die im Juni bei der Feier zu ihrem 85. Geburtstag entstanden sind. Auf den Bildern strahlt die Moderatorin gemeinsam mit ihren beiden Töchtern in die Kamera. Esther trägt einen buttergelben Blazer über einem sommerlichen Kleid und wirkt sichtlich glücklich, diesen besonderen Anlass im Kreis ihrer Familie zu verbringen. Durch ihren Tod bekommen die vertrauten Aufnahmen eine neue Bedeutung: Sie zeigen die britische TV-Legende noch einmal in einem unbeschwerten Moment mit ihren Liebsten. Für Miriam und Rebecca dürften die Bilder damit zu einer kostbaren Erinnerung an ihre Mutter werden.

Bereits im Mai 2023 hatte Esther öffentlich gemacht, dass sie wegen Lungenkrebs im vierten Stadium behandelt werde. Vor dieser Bekanntgabe soll sie sich bei ihren Klinikbesuchen sogar verkleidet haben, damit ihre Erkrankung nicht vorzeitig an die Öffentlichkeit gelangt. Während ihrer Krankheit setzte sie sich immer wieder nachdrücklich dafür ein, dass Sterbehilfe für unheilbar kranke Menschen legalisiert wird. Sie trat auch der Schweizer Organisation Dignitas bei – für die geplante Reise sei sie am Ende jedoch körperlich zu schwach gewesen. In ihrem Nachruf heben Miriam, Rebecca und Joshua vor allem das Mitgefühl ihrer Mutter und ihren Einsatz für Kinder, ältere Menschen und unheilbar Erkrankte hervor. Dieses Vermächtnis lebt insbesondere durch die von Esther gegründeten Hilfsangebote Childline und The Silver Line weiter. Für ihre Arbeit mit beiden Organisationen wurde die Moderatorin 2015 im Rahmen der britischen Neujahrsehrung ausgezeichnet.

In ihrem Abschied finden die drei Geschwister sehr persönliche Worte. Für ihre Familie war die Moderatorin vor allem eines: der "Sonnenschein" – ein Mensch voller Lebensfreude, der trösten konnte, ein großes sprachliches Talent besaß und immer einen verlässlichen Rat parat hatte. "Sie war die wundervollste Mutter für uns drei Kinder und eine geliebte Großmutter für ihre fünf kostbaren Enkelkinder", schreiben sie. Trost finden sie in dem Gedanken, dass Esther nun bei ihrem geliebten Ehemann Desmond Wilcox zur Ruhe gekommen ist – vermissen werden sie sie dennoch unermesslich. "Wir hatten so lange so viel Glück. Egal, wie viel Zeit wir mit Mum hatten, es hätte nie genug sein können, aber wir sind sehr dankbar für unser gemeinsames Leben", heißt es in den Zeilen der Kinder, die The Sun veröffentlichte.

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Imago Esther Rantzen bei der RHS Chelsea Flower Show 2015 im Breast Cancer Haven Garden

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Getty Images Esther Rantzen und ihre Tochter Rebecca Wilcox, 2015

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