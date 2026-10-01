Provokationskunst: Mette-Marit & Epstein als Wachsfiguren

Ein Sofa, zwei Wachsfiguren und Platz für sich selbst: Der norwegische Künstler Morten Viskum hat eine Installation geschaffen, die für Gesprächsstoff sorgt. Auf der Couch sitzen Königin Mette-Marit (53) und der 2019 verstorbene Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66), und wer möchte, nimmt einfach zwischen ihnen Platz. Laut NRK wird das Publikum damit zum Teil des Kunstwerks. Nur etwa 500 Meter vom Königsschloss entfernt trägt die Schau den Titel "Der Anfang vom Ende". Als Vorlage diente ein Bild aus den umstrittenen Epstein-Akten, das Mette-Marit auf einem Sofa des Unternehmers zeigt. Morten machte aus dieser Szene den Kern seiner Arbeit. So holt die Ausstellung die frühere Verbindung der Königin zu Jeffrey Epstein zurück ins Bewusstsein.

Gegenüber NRK sagt der Künstler: "Das Bild von ihr auf seinem Sofa hat sich in meine Netzhaut eingebrannt. Es ist das Erste, woran ich denke, wenn es um ihn geht." Für seine Arbeiten wählt er regelmäßig umstrittene Figuren, die er in Wachs formt. Schon 2016 entstand auf diese Weise ein Werk über Donald Trump (80). "Ich mache diese Selbstporträts jedes Jahr, und 2016 habe ich Donald Trump gemacht. Und als die Epstein-Akten veröffentlicht wurden, dachte ich, dass dies als eines der spektakulärsten Dinge, die wir je gesehen haben, in die Weltgeschichte eingehen würde", so Morten. Begonnen hat er das Projekt, als Mette-Marit noch Kronprinzessin war. Ihr Aufstieg zur Königin macht die Installation aus seiner Sicht noch zeitgemäßer und passt zur Gesamterzählung. Dass das neue Königspaar vorbeischaut, erwartet er nicht.

Anfang 2026 äußerte sich die Königin in einem Interview mit NRK zu ihrem früheren Kontakt mit Jeffrey Epstein und erklärte, er habe sie manipuliert und getäuscht. "Natürlich wünschte ich, ihn nie getroffen zu haben", so die Königin. Mindestens 1.000-mal tauchte ihr Name in den Akten auf. Die Ausstellung von Morten Viskum fügt der Debatte nun eine künstlerische Dimension hinzu. Parallel dazu startete im Parlament eine Anhörung zum Epstein-Komplex, bei der amtierende und frühere Minister im Fokus stehen.

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo

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