Geheimnis um viertes "Temptation Island VIP"-Paar gelüftet

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen flimmert die neue Staffel von Temptation Island VIP über die Bildschirme. Kurz vor dem Startschuss steht nun endlich fest, welches Paar die Teilnehmer komplettiert: Josua Günther und seine Partnerin Larissa. Das verkündet der Show-Account auf Instagram nun ganz offiziell. Die beiden stellen ihre Beziehung im Rahmen des Treue-Experiments auf die Probe und stellen sich damit einer der wohl härtesten Prüfungen, die der Reality-Kosmos zu bieten hat. Josua ist sich sicher, dass die beiden das Experiment mit Bravour bestehen werden, denn: "Ich würde sagen, ich habe mich absolut zum Good Boy entwickelt."

Josua stellt außerdem klar: "Wir werden definitiv zurück nach Bali fliegen. Wir haben auch gar keine andere Option. Ihre Eltern kommen uns Ende Juni besuchen." Larissa schließt sich an und stellt klar: "Und wir werden heiraten, ich will eine Wifey sein." Wer sind die anderen Kandidaten? Mit dabei sind Gloria Schwesinger (34) und ihr Partner Micha, die ebenfalls herausfinden wollen, wie belastbar ihre Liebe wirklich ist. Außerdem treten Tara Tabitha (33) und ihr Freund Dennis Lodi (31) als Paar an. Komplettiert wird die Runde von Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Ojiudo-Ambrose, die sich gemeinsam mit den übrigen Teilnehmern auf das Abenteuer einlassen.

Der Starttermin wurde übrigens schon vor drei Tagen bekannt gegeben: Am 12. Oktober öffnen sich die Pforten des großen Treuetests. RTL hatte verraten, wann die siebte Staffel von "Temptation Island VIP" bei RTL+ losgeht. Moderiert wird das Treue-Experiment erneut von Janin Ullmann (44). Auch das Grundprinzip bleibt gleich: Die Paare leben getrennt in zwei Villen, umgeben von Singles, und müssen sich in jeder Folge aufs Neue beweisen. In den vergangenen Staffeln ging bereits die eine oder andere Beziehung zugrunde. Auch Verlobungen wurden aufgelöst.

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RTL Der "Temptation V.I.P."-Cast 2026

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RTL / Markus Hertrich Josua Günther und seine Freundin Larissa, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"