"Bergdoktor"-Star Hans Sigl verwechselt Namen im Podcast

Hans Sigl (57) ist seit Jahren als Bergdoktor im Fernsehen zu sehen – doch bei Namen scheint es der Schauspieler nicht ganz so genau zu nehmen. In der zweiten Folge seines Podcasts "Betreff: Leben – die Sprechstunde mit Hans Sigl" unterlief ihm nun ein ziemlich amüsanter Patzer. Gemeinsam mit Comedian und Schauspieler Jan van Weyde sprach Hans über Musik, als ihm der Name eines bestimmten Sängers einfach nicht einfallen wollte. Dabei brachte er die Nachnamen von Max Giermann und Max Giesinger (37) ordentlich durcheinander. Erst sein Gesprächspartner half ihm schließlich auf die Sprünge und nannte den gesuchten Namen. Besonders witzig: Genau vor solchen Situationen hatte ihn seine Ehefrau Susanne offenbar schon vor der Aufnahme gewarnt. Sie hatte Hans wegen seines schlechten Namensgedächtnisses ausdrücklich ermahnt – allerdings ohne großen Erfolg, wie er im Podcast selbst einräumte.

Auf der Suche nach dem richtigen Namen geriet Hans im Podcast ordentlich ins Stocken. "Es gab so 'ne Zeit, da war Giermann und wie sie alle hießen – nicht Giermann, doch, wie hieß der denn?", rätselte der Schauspieler. Jan van Weyde wollte wissen, ob er Max Giermann meine, doch Hans stellte klar: "Nicht Max, der andere, der Sänger." Schließlich lieferte sein Gast mit "Giesinger?" den entscheidenden Hinweis. Erleichtert erkannte Hans seinen Fehler – und verriet zugleich, dass seine Frau Susanne offenbar genau mit solchen Patzern gerechnet hatte. "Danke, Giesinger, nicht Giermann. Ich bin so schlimm mit Namen. Meine Frau hat schon gesagt: "Reiß dich zusammen beim Podcast. Du machst so viel kaputt mit deinem schlechten Namensgedächtnis"", gestand er. Damit war er allerdings nicht allein: Jan kommentierte die kleine Schwäche trocken: "Ich auch."

Dass Susanne ihrem Mann so deutlich die Meinung sagt, passt zum offenen Umgang der beiden miteinander. Hans und seine Frau setzen in ihrer Ehe auf ehrliche Worte – auch wenn es dadurch hin und wieder zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Dass solche Reibereien für ihn ganz selbstverständlich zu einer Partnerschaft dazugehören, machte der Schauspieler bereits in einem früheren Interview mit InTouch deutlich. "Streit hält den Laden am Laufen", erklärte Hans damals. Die klare Ansage seiner Frau vor der Podcastaufnahme dürfte ihn daher kaum überrascht haben. Vor seinem kleinen Namenschaos bewahren konnte sie ihn allerdings nicht – trotz Susannes Warnung brachte er Max Giermann und Max Giesinger prompt durcheinander.

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Getty Images Hans Sigl beim Felix Burda Award 2026 in Berlin

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ZDF und Christian Kaufmann Fotografie, Archivnummer: 89935-1-11 Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

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Getty Images Hans Sigl und Ehefrau Susanne bei den Bambis 2025