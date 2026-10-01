Leonie Weiß erzählt: So erfuhr sie von ihrer Schwangerschaft

Für Leonie Weiß beginnt ein ganz neues Kapitel: Die Influencerin erwartet ihr erstes Kind. Im Interview mit Promiflash erzählt sie nun, wie sie von ihrem Babyglück erfuhr – und dass die Gewissheit tatsächlich erst vor wenigen Wochen kam. Bewusst habe sie sich nicht mit unzähligen frühen Tests selbst unter Druck gesetzt, sondern lieber abgewartet. Erst als sie Veränderungen an ihrem Körper feststellte, griff sie zum Schwangerschaftstest. Das Ergebnis war eindeutig – und sorgte trotzdem für einen kurzen Schockmoment. "Es kam auf jeden Fall nicht unerwartet, aber wenn's dann dort blau auf weiß steht, ist es doch schon schockierend", schildert sie. Ihre allerersten Gedanken nach dem positiven Testergebnis hielt Leonie sofort mit der Kamera fest. Den Clip hat sie bis heute aufbewahrt – möglicherweise bekommen ihre Follower die emotionale Reaktion irgendwann noch zu sehen.

Auch die Reaktion ihres Mannes auf die Babynews hielt Leonie mit der Kamera fest. Den entsprechenden Clip möchte sie möglicherweise noch schneiden und anschließend mit ihren Followern teilen. Wer die Social-Media-Persönlichkeit schon länger verfolgt, weiß allerdings, dass ihr Ehemann seine Freude auf eher zurückhaltende Weise zeigt. "Habe auch hierzu ein Video aufgenommen, und jeder, der mir folgt, weiß, wie er sich über Sachen 'freut'. Nämlich gar nicht, beziehungsweise er würde jetzt sagen: 'Doch, aber nach innen'", erklärte sie lachend im Promiflash-Interview. Dass ihr Partner nach außen hin also wenig Emotionen zeigte, heißt nach Leonies Worten keineswegs, dass er sich nicht über den Nachwuchs freut. Er bringe solche Gefühle einfach lieber innerlich zum Ausdruck, statt sie nach außen zu tragen.

Für Leonie und ihren Mann ist es das erste gemeinsame Kind – die Reality-TV-Bekanntheit wird damit zum ersten Mal Mutter. Im Promiflash-Interview verrät sie außerdem, dass es ihr aktuell richtig gut geht. Mit den berühmten Schwangerschaftsgelüsten hat sie bislang noch nicht zu kämpfen, dafür ist ihr Appetit umso größer: "Ich esse wie ein Scheunendrescher, aber bei Gurken mit Nutella bin ich noch nicht angekommen. Wobei, wenn ich drüber nachdenke...", erzählt sie mit einem Augenzwinkern. Ganz ohne kleinere Beschwerden läuft die Schwangerschaft allerdings nicht ab: Gelegentlich plagen Leonie Übelkeit und Schwindel. Letzteren führt sie allerdings auf ihre eigenen Trinkgewohnheiten zurück: "Ich trinke auch viel zu wenig. An der Stelle der Reminder an alle: Mehr trinken, egal ob schwanger oder nicht."

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß und ihr Ehemann, September 2026

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß und ihr Ehemann, Dezember 2025