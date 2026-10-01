WWM-Kandidat zockt um das Budget für seine Hochzeit

Marcel Seiderer aus Oberhaching bei München nimmt auf dem berühmtesten Ratestuhl Deutschlands Platz – und spielt bei Wer wird Millionär? um nicht weniger als die Finanzierung seiner eigenen Hochzeit. In der "3-Millionen-Euro-Woche" bei Günther Jauch (70) möchte der Polizeibeamte möglichst viel Geld für die Feier mit seiner Verlobten Franziska erspielen, die im kommenden Jahr 2027 stattfinden soll. Dass dabei auch ein Totalverlust droht, bringt ihn nicht aus der Ruhe. Gegenüber RTL stellt er klar, dass die Trauung in jedem Fall über die Bühne geht: "Die Hochzeit findet trotzdem statt!" Auf Nummer sicher zu gehen, kommt für ihn ohnehin nicht infrage. "Man ist nur einmal hier!", betont der Kandidat. Die Folgen der Aktionswoche sind im linearen Fernsehen vom 5. bis 8. Oktober jeweils um 20:15 Uhr auf RTL zu sehen.

Ob Marcel zocken oder lieber einen bereits erreichten Gewinn mitnehmen sollte, besprach er vorab mit Franziska. Nach eigener Aussage gingen die beiden die Frage "ganz sachlich" an. In ihre Überlegungen bezogen sie zudem Marcels kürzlich verstorbene Oma ein. Das Paar glaubt, dass sie ihm zu einem mutigen Vorgehen geraten hätte. "Bua, probier's", hätte sie laut Marcel vermutlich gesagt. Der Polizeibeamte selbst traut sich das riskante Spiel ebenfalls zu und will seine Chance nicht ungenutzt lassen. "Warum sollte man die Chance verstreichen lassen?", erklärt der Kandidat. Völlig fremd ist ihm die Atmosphäre im Studio ohnehin nicht: Bereits zweimal saß Marcel als Zusatzjoker im Publikum und wurde um Hilfe gebeten. Beide Male lag er mit seiner Antwort richtig und verhalf den Kandidaten so zu 64.000 Euro.

Mit "Wer wird Millionär?" verbinden Marcel und Franziska schon länger einen besonderen Moment ihrer Beziehung. Franziska hatte ihren Partner einst ohne dessen Wissen für ein "Osterspecial" angemeldet. Auf den begehrten Ratestuhl schaffte es Marcel damals zwar nicht, doch im Anschluss an die Aufzeichnung reiste das Paar direkt nach Marokko. Dort stellte der Polizeibeamte seiner Partnerin schließlich die entscheidende Frage und machte ihr einen Heiratsantrag. "Deswegen verbinde ich mit der Show immer Marokko und den Antrag!", erzählt er RTL. Liebe und Hochzeitspläne waren zuletzt auch bei einer anderen Teilnehmerin ein Thema. Jana Lippmann rechnete im TV mit ihrem Partner ab. Sie berichtete Günther Jauch Mitte September, dass sie seit zwölf Jahren mit ihrem Lebensgefährten zusammen ist und zwei gemeinsame Kinder mit ihm hat. Auf einen Heiratsantrag wartet sie laut eigener Aussage bislang allerdings vergeblich. Bei Marcel und Franziska steht der Hochzeitstermin dagegen bereits fest – unabhängig von seinem Abschneiden in der Show.

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Wer wird Millionär?, RTL Kandidat Marcel Seiderer bei "Wer wird Millionär"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026