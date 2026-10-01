Emily Ratajkowskis Ex Sebastian ist erneut Vater geworden

Sebastian Bear-McClard (39) durfte sich wohl erneut über Nachwuchs freuen: Der Filmproduzent und seine Partnerin Alessandra Brawn sind Eltern eines kleinen Jungen geworden. Mehrere Quellen bestätigten Page Six die Geburt und verrieten dem Portal auch den Namen des Babys: Der Kleine soll Dante heißen und etwa im Mai 2026 zur Welt gekommen sein. Einen öffentlichen Auftritt mit seinem jüngsten Nachwuchs gab es inzwischen ebenfalls. Zuletzt wurde Sebastian mit dem Baby bei einem Spaziergang im New Yorker Stadtteil SoHo gesichtet. Für den Produzenten ist Dante bereits der zweite Sohn. Aus seiner früheren Ehe mit dem Model Emily Ratajkowski (35) stammt der fünfjährige Sylvester Apollo Bear (5). Alessandra ging ebenfalls nicht kinderlos in die neue Beziehung. Sie hat schon zwei Kinder aus früheren Partnerschaften. Damit ist die Familie des Paares durch Dantes Geburt noch einmal gewachsen, auch wenn Sebastian und Alessandra ihr privates Glück bislang größtenteils abseits der Öffentlichkeit genießen.

Ihre Liebe hielten Sebastian und Alessandra bislang weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Erst im September 2025 machte Page Six öffentlich, dass die beiden ein Paar sind. Ganz neu sollen sie damals allerdings nicht im Leben des jeweils anderen gewesen sein: Nach Informationen des Portals kennen sich der Produzent und seine Partnerin bereits seit ihrer Kindheit. Alessandra hat einen sechsjährigen Sohn mit dem Schauspieler Will Arnett (56). Ein weiteres Kind stammt aus ihrer Ehe mit Jon Neidich – das Paar hatte sich 2014 bei einer luxuriösen Feier in der Toskana das Jawort gegeben. Trotz der verschiedenen früheren Beziehungen soll es innerhalb der Patchworkfamilie harmonisch zugehen. Eine Quelle hatte schon vor der Geburt berichtet, dass alle beteiligten Eltern ein gutes Verhältnis zueinander pflegen würden. Weitere Einzelheiten über Dante möchten Sebastian und Alessandra offenbar weiterhin für sich behalten: Auf eine Anfrage von Page Six zur Geburt reagierten beide nicht.

Vor seiner Beziehung mit Alessandra war Sebastian mit Emily verheiratet. Die beiden hatten im Februar 2018 geheiratet. Nach Vorwürfen der Untreue reichte das Model die Scheidung ein, die im Juli 2025 endgültig abgeschlossen wurde. Ihr gemeinsamer Sohn Sylvester, der auch Sly genannt wird, kam am 8. März 2021 zur Welt. Trotz der Trennung seiner Eltern ist der Fünfjährige weiterhin regelmäßig an der Seite seiner Mutter zu sehen. Im Mai 2026 feierte der Kleine sogar sein Modeldebüt an der Seite seiner Mama: Für eine Kampagne von Chanel standen Mutter und Sohn gemeinsam vor der Kamera. Auf den Aufnahmen zeigte sich das Mutter-Sohn-Duo besonders vertraut: Sly umarmte die Laufstegschönheit, kuschelte sich an sie und tanzte verspielt um seine Mutter herum. Während Sebastian sein Familienleben mit Alessandra weitgehend privat hält, gewährt Emily ihren Fans somit immer wieder ausgewählte Einblicke in gemeinsame Momente mit ihrem Sohn.

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Getty Images Sebastian Bear-McClard, Filmproduzent

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Getty Images Alessandra Brawn, Oktober 2018

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn Sylvester Apollo Bear, Dezember 2024