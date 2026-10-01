Zum Geburtstag von Ari Behn (†) teilt Mutter rührende Worte

Am 30. September wäre Ari Behn (†47) 54 Jahre alt geworden. Zu diesem besonderen Datum erinnerte seine Mutter Marianne Behn mit emotionalen Zeilen an den 2019 verstorbenen Autor und Künstler. In einem Facebook-Beitrag wandte sie sich direkt an ihren Sohn und ließ dessen Geburt sowie seine ersten Lebenswochen Revue passieren. Wie Svensk Dam berichtet, erinnerte sie an seine Geburt in Dänemark, an die ersten Wochen zu dritt und an die Zuneigung, die ihm in der Familie entgegengebracht wurde. Ari sei an einem wunderschönen Herbsttag zur Welt gekommen. Damals seien zunächst nur er und seine Eltern zusammen gewesen. Drei Wochen später habe die kleine Familie ihn mit nach Norwegen genommen, wo ihn seine Verwandten kennenlernen und willkommen heißen konnten. "Alle liebten dich so sehr. Und als die Familie größer wurde, liebten wir dich alle", schrieb Marianne über die große Zuneigung, die Ari von Anfang an umgeben habe. Auch später habe sich an dieser tiefen Liebe nichts geändert. Dass ihre Gedanken viele Menschen berührten, zeigt die Resonanz: Mehr als 10.000 Reaktionen sammelte der Beitrag bereits.

Besonders schmerzlich wurde Mariannes Erinnerung, als sie über ihre bis heute bestehende Verbindung zu ihrem Sohn schrieb. Sie denke sowohl an die Liebe zurück, die Ari anderen geschenkt habe, als auch an jene, die ihm selbst entgegengebracht worden sei. Das sei einer der Gründe, warum er von seinen Angehörigen besonders vermisst werde. Dennoch fühle sich der Verstorbene für seine Mutter weiterhin nah an. "Wir können deine Gegenwart, deine Sanftheit und Wärme noch immer spüren", erklärte Marianne. Gleichzeitig brachte sie den Verlust in einem knappen Satz zum Ausdruck: "Aber wir können deine Hand nicht halten." Das Band zwischen ihnen reiße für sie dennoch nicht ab. Das Geheimnis der Liebe webe sich weiter durch den Schleier, schrieb die Mutter des Autors. Ihren berührenden Gruß beendete sie mit den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag, geliebter Sohn." Damit machte Marianne deutlich, wie präsent Ari auch beinahe sieben Jahre nach seinem Tod in ihrem Leben geblieben ist.

Ari starb am 25. Dezember 2019 im Alter von 47 Jahren durch Suizid. Seine Eltern hatten sich schon kurz nach seinem Tod dazu entschieden, die Todesursache öffentlich zu machen. Seit diesem schweren Verlust nutzt Marianne ihre eigenen Erfahrungen, um über psychische Erkrankungen aufzuklären. Dabei möchte sie Wissen vermitteln und Aufmerksamkeit für ein Thema schaffen, das viele Betroffene und deren Angehörige beschäftigt. Bekannt wurde der Norweger nicht nur als Schriftsteller und Künstler, sondern auch durch seine Ehe mit Prinzessin Märtha Louise (55). Aus der Verbindung mit der norwegischen Royal gingen drei gemeinsame Töchter hervor: Maud, Leah und Emma. Das einstige Paar hatte sich 2016 getrennt. Nach seinem Tod standen seine Familie und besonders seine Töchter im Mittelpunkt der öffentlichen Anteilnahme. Mit ihrem aktuellen Geburtstagsbeitrag gab Marianne nun erneut einen persönlichen Einblick in ihre Trauer.

Anzeige Anzeige

JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images Ari Behn im Jahr 2015

Anzeige Anzeige

ActionPress/SIPA PRESS Ari Behn, Schriftsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images Ari Behn mit seinen Töchtern Leah und Maud