Ganz verlegen: Anne Hathaway als Schönste der Welt gekürt

Anne Hathaway (43) ist zur schönsten Frau der Welt gekürt worden – doch so ganz kann sie diesem Titel offenbar noch keinen Glauben schenken. Das People-Magazine verlieh der Schauspielerin die Auszeichnung im Frühjahr. Als Anne nun von der schwedischen Nachrichtenagentur TT darauf angesprochen wurde, reagierte sie mit Gelächter. "Ich war unglaublich verlegen", gestand der Hollywoodstar. Dass ausgerechnet sie ausgewählt wurde, konnte die mittlerweile zweifache Mutter nach eigener Aussage kaum nachvollziehen. "Ich war nicht derselben Meinung, aber zu so etwas sagt man nicht Nein", erläuterte die Schauspielerin scherzhaft. Ganz nach dem Motto, alles einmal auszuprobieren, habe sie sich schließlich auf die ungewohnte Würdigung eingelassen.

Die Schauspielerin geht nicht davon aus, dass ihr solche besonderen Ehrungen nun regelmäßig zuteilwerden. "Ich bin 43 Jahre alt, und ich weiß, dass so etwas wohl kaum jemals passiert. Ich weiß es zu schätzen, aber ich erwarte nicht, dass es so weitergeht. Deshalb genieße ich es einfach", schilderte die Oscarpreisträgerin. Auch beruflich hat Anne derzeit einiges zu feiern, denn für die Schauspielerin ist 2026 ein starkes Jahr. In der neuen Colleen Hoover (46)-Verfilmung "Verity" verkörpert sie eine erfolgreiche Autorin, die nach einem Autounfall gelähmt ist. In "The Odyssey" spielt sie die Rolle der Penelope. Ihre Freude über diese Ereignisse fasste sie kurz und prägnant zusammen: "Es war fantastisch, das alles erleben zu dürfen."

Trotz ihrer zahlreichen neuen Filme wählt sie ihre Rollen weiterhin sorgfältig aus. Selbst ein großartiges Drehbuch und die Aussicht auf die Zusammenarbeit mit einem lange gewünschten Regisseur reichen ihr nicht immer aus. Hat sie das Gefühl, einen bestimmten Bereich bereits vollständig erkundet zu haben, sagt sie ab. Solche Entscheidungen bereut Anne nach eigener Aussage nie. Und neben dem Titel der schönsten Frau hat Anne auch sehr prominente Fans dazugewonnen: Am Set von "Verity" soll Dakota Johnson (36) hin und weg von Anne gewesen sein. So schwärmte zumindest die Schauspielerin vor zwei Tagen im Interview mit Pinkvilla offen von der Zusammenarbeit.

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Getty Images Anne Hathaway bei der New-York-Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Getty Images Anne Hathaway mit ihrem Oscar als Beste Nebendarstellerin für "Les Misérables" bei den Academy Awards 2013 in Hollywood

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Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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