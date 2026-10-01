Norwegens neuer König Haakon eröffnet erstmals das Parlament

König Haakon VIII. (53) steht am Freitag vor einer historischen Premiere: Nur wenige Wochen nach seiner Thronbesteigung eröffnet er erstmals als norwegischer Monarch das Parlament in Oslo, das sogenannte Storting. Wie unter anderem Dagbladet berichtet, steht am späten Vormittag zunächst eine Staatsratssitzung auf dem Programm. Ab 13:00 Uhr soll Haakon dann die Eröffnung des 171. norwegischen Parlaments übernehmen. Bei diesem wichtigen Auftritt wird der neue König von seiner Ehefrau Königin Mette-Marit (53) und seiner Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) begleitet. Damit erlebt die Königsfamilie gemeinsam einen besonderen Moment in ihren jeweils neuen Rollen. Rund um das Parlament dürfte es an diesem Tag allerdings nicht nur festlich zugehen: Zeitgleich ist in der Hauptstadt eine Großdemonstration gegen die hohen Kraftstoffpreise angekündigt.

Zu dem Protest hat die Aktivistengruppe Dieselbrølet aufgerufen. Teilnehmer aus verschiedenen Teilen Norwegens wollen eigens zur Parlamentseröffnung nach Oslo reisen, um ihren Unmut über die Kraftstoffpreise kundzutun. Wie viele Menschen am Ende tatsächlich kommen werden, kann Gruppenanführer Jan-Erik Rafoss nach eigenen Angaben noch nicht abschätzen. Er hofft jedoch auf mehrere Tausend Demonstranten. Der Termin sei gezielt gewählt worden, um "ein deutliches Zeichen" zu setzen, erklärte Jan-Erik gegenüber Dagbladet. Während Haakon das Storting eröffnet, dürfte der Protest in unmittelbarer Nähe deutlich wahrnehmbar sein.

Haakon trägt die norwegische Krone erst seit wenigen Wochen. Nach dem Tod seines Vaters König Harald V. (†89) am 28. August 2026 rückte er an die Spitze des Königshauses. Bereits wenige Stunden nach dem Ableben des Monarchen stand für ihn der erste offizielle Termin in seiner neuen Rolle an: Im Königlichen Schloss in Oslo leitete er einen außerordentlichen Staatsrat – zum ersten Mal als Staatsoberhaupt. An seiner Seite befand sich damals bereits Ingrid Alexandra. Durch die Thronbesteigung ihres Vaters rückte sie zur direkten Thronfolgerin auf. Die anstehende Parlamentseröffnung ist deshalb nicht nur für Haakon ein neues Kapitel: Mette-Marit nimmt zum ersten Mal als Königin an der traditionsreichen Zeremonie teil, Ingrid Alexandra erstmals als Kronprinzessin.

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Getty Images König Haakon VIII. legt im Storting in Oslo den Amtseid ab, 1. September 2026

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Getty Images Prinzessin Märtha Louise, König Haakon, Königin Mette-Marit und Königin Sonja gedenken König Harald V. in Oslo

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Getty Images König Haakon und Prinzessin Ingrid Alexandra bei der Vereidigung des neuen Königs im Storting in Oslo