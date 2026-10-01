Wiesn-Wahnsinn: Samira zahlt Megasumme für Uber-Fahrten

Samira Yavuz (32) hat für ihre komfortablen Fahrten zum Münchner Oktoberfest tief in die Tasche gegriffen – doch wie tief tatsächlich, wurde ihr erst im Nachgang gewahr: Nach vier feuchtfröhlichen Wiesn-Tagen standen für die Realitydarstellerin allein bei Uber insgesamt stolze 240 Euro auf der Rechnung. Wie hoch die Summe ausgefallen war, ließ die 32-Jährige ihre Hörer zum Abschluss einer neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" zunächst erraten. Die Episode drehte sich zuvor hauptsächlich um ihre Erlebnisse auf dem Volksfest. Bei der anschließenden Auflösung konnte Samira selbst kaum fassen, wie viel Geld sie bereits für den Taxiservice ausgegeben hatte. "Also sorry, aber diese Summe ist so bodenlos. Ich hätte sie eigentlich schon aus Selbstschutz nicht aussprechen sollen", erklärte sie. Dabei handelt es sich ausschließlich um die Uber-Kosten, die während ihrer vier bis zur Aufnahme absolvierten Wiesn-Besuche zusammenkamen. Andere Ausgaben auf dem Oktoberfest sind in den 240 Euro somit nicht enthalten.

Das ganze Ausmaß ihrer Fahrkosten wurde Samira erst bewusst, als sie die einzelnen Beträge im Nachhinein addierte. Das schwindelerregende Ergebnis brachte die zweifache Mutter nun dazu, ihre Entscheidungen zu hinterfragen. "Ich habe mir das zusammengerechnet und habe mir danach gedacht: 'Hab ich eigentlich hart einen an der Waffel?'", gab sie offen zu. Dennoch hatte die Wahl des Fahrdienstes für den Realitystar einen klaren Vorteil: Sie wurde ohne Umwege direkt bis zum Festgelände gebracht und auch dort wieder abgeholt. "Es ist ja auch so bequem, ein Uber zu rufen", begründete Samira ihre kostspieligen Fahrten. Gerade dieser Komfort hatte sich über die bislang vier besuchten Tage jedoch deutlich summiert. Im Durchschnitt gab die Podcasterin damit 60 Euro pro Wiesn-Tag für Uber aus. Ob sie dabei jeweils nur eine Fahrt oder mehrere Strecken buchte, führte sie in diesem Zusammenhang nicht näher aus.

In ihrem Podcast spricht Samira jedoch nicht nur über ihre kostspieligen An- und Abreisen zum Volksfest: Regelmäßig gewährt sie ihrer Community auch persönliche Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Zuletzt berichtete die Reality-TV-Bekanntheit von einem wichtigen Entwicklungsschritt von Töchterchen Nova: Das Mädchen hat Fahrradfahren gelernt. Für Samira war dieser Meilenstein allerdings auch mit Enttäuschung verbunden. Novas erste selbstständige Fahrt auf dem Zweirad fand nämlich ausgerechnet während eines Aufenthalts bei ihrem Vater Serkan Yavuz (33) statt. Die Podcasterin hatte zuvor selbst mit ihrer Tochter das Radfahren geübt und sie bei ihren Versuchen begleitet. Als Nova schließlich ohne Hilfe fahren konnte, war Samira aber nicht dabei. Damit verpasste sie genau den Augenblick, auf den sie beim gemeinsamen Üben tagelang hingearbeitet hatte.

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samirayasminleila Samira Yavuz im September 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Mai 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz bei ihrer Night Out, Juli 2026