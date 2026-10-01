Nur Wochen nach der Trennung: Lina Hellqvist ist verliebt

Lina Hellqvist ist nur wenige Wochen nach dem Ende ihrer Verlobung wieder verliebt. Wie Expressen berichtet, heißt der Glückliche Roberto, ist 57 Jahre alt, stammt aus Kolumbien und arbeitet als Intensivmediziner. Kennengelernt haben sich die beiden rein zufällig in einem Hotel in Schweden. Dort wollte sie eigentlich nur mit einem Freund etwas trinken. Roberto, der in den USA lebt, war zu diesem Zeitpunkt in dem skandinavischen Land, um eines seiner Kinder zu besuchen. Aus der ungeplanten Begegnung entwickelte sich für Lina offenbar schnell mehr. "Irgendwo dort, mitten in all dem Unerwarteten, stand er plötzlich vor mir. Und ich war völlig hin und weg", schwärmt sie im Gespräch mit der Zeitung. Sie habe sich Hals über Kopf verliebt.

Besonders angetan ist Lina offenbar davon, wie Roberto mit ihrer lebhaften Art umgeht. Statt sie verändern zu wollen, gebe er ihr das Gefühl, ganz sie selbst sein zu können. "Er versucht nicht, mich zu bremsen. Vielmehr scheint er mich zu verstehen. Und vielleicht stehe ich deshalb, nachdem ich geschworen hatte, mich nie wieder zu verlieben, nun hier und bin total, vollkommen, superverliebt", erklärt sie gegenüber dem Blatt. Dass es so schnell gehen würde, hätte die Schwedin wohl selbst nicht gedacht. Schließlich liegt das Liebes-Aus mit ihrem Ex-Verlobten Göran erst wenige Wochen zurück. Öffentlich gemacht hatte Lina die Trennung sogar erst in der vergangenen Woche. Nach dem Ende ihrer Verlobung hatte Lina offenbar nicht damit gerechnet, so schnell wieder Gefühle für einen neuen Mann zu entwickeln.

Lina und der 85-jährige Göran hatten sich vor drei Jahren über die Datingplattform Match.com kennengelernt. Trotz des Altersunterschieds von 47 Jahren folgte bereits im darauffolgenden Jahr die Verlobung. Zum Ende der Beziehung erklärte Lina: "Manchmal kommt man im Leben an einen Punkt, an dem zwei Menschen getrennte Wege gehen müssen. Göran und ich haben uns vor einigen Wochen dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen." Einem größeren Publikum wurde Lina schon 2010 durch die schwedische Ausgabe von "Paradise Hotel" bekannt, in der sie als besonders auffällige Kandidatin auftrat. 2018 sorgte sie dann in der Sendung "Nyhetsmorgon" für Aufsehen: Mit rosa Haaren und rosa Kleidung gewann sie dort mit einem Rubbellos 250.000 schwedische Kronen – und schrie ihre Freude darüber live im Fernsehen heraus.

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Facebook / Paradise Hotel <3 Lina Hellqvist, Kandidatin bei "Paradise Hotel SE", 2010

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YouTube / Nyhetsmorgon Lina Hellqvist in der Sendung "Nyhetsmorgon", 2018

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YouTube / Nyhetsmorgon Lina Hellqvist in der Sendung "Nyhetsmorgon", 2018

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