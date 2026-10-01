Samira Yavuz verpasst großen Meilenstein ihrer Tochter Nova

Samira Yavuz (32) hat nun leider einen großen Meilenstein ihrer Tochter verpasst: In einer neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" erzählt die Influencerin jetzt, dass Nova inzwischen Fahrradfahren gelernt hat. "Und wisst ihr, was das Schlimmste war an dem Moment? Ich war nicht da", verrät Samira enttäuscht. Nova gelang die erste Fahrt auf dem Rad ausgerechnet, während sie bei ihrem Vater Serkan Yavuz (33) war. Dabei hatte Samira die ersten Übungsrunden selbst mit ihrer Tochter in Angriff genommen. Nur den entscheidenden Augenblick, in dem Nova schließlich ohne Hilfe losradelte, bekam sie nicht mit.

Dass ausgerechnet Serkan den Durchbruch schaffte, lag womöglich an seiner besonderen Technik. Er nahm ein Tuch zu Hilfe, das er Nova unter die Achseln klemmte. Falls sie das Gleichgewicht verloren hätte, hätte ihr Vater das Tuch spannen und sie so auffangen können. Bei Samiras vorherigem Versuch war Nova hingegen gestürzt und wollte anschließend nicht mehr mit ihrer Mutter weiterüben. Das habe Samira besonders frustriert, denn als sie selbst Fahrradfahren lernte, sei sie nach Stürzen schließlich immer wieder aufgestanden. "Deswegen ist es jetzt umso schöner, dass sie es jetzt kann. Aber natürlich war es auch kurz so ein bisschen traurig, weil ich habe es mit ihr gestartet und es halt nicht fertiggebracht", erklärt sie in "Main Character Mode".

Nachtragend ist Samira ihrem Ex-Partner deshalb aber keineswegs. "Trotzdem gönne ich den beiden natürlich auch brutal diesen Moment, weil das ist doch auch einfach schön", betont sie. Gleichzeitig findet die zweifache Mutter lobende Worte für den Vater ihrer Kinder: "Serkan ist ein super Papa." Einen anderen großen Entwicklungsschritt ihrer Tochter durften die beiden Eltern hingegen gemeinsam miterleben: Während eines Familienurlaubs in der Türkei wagte Nova im Hotelpool ihre ersten Schwimmversuche ohne Schwimmflügel. "Das war so ein unglaublich stolzer Moment für uns beide", verriet Serkan zuvor in seinem eigenen Podcast "unReal".

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juni 2025

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova, Oktober 2025

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea