Aus Sorge vor Drohnen: Extra-Schutz für Prinzessin Leonor

Für die Sicherheit von Prinzessin Leonor (20) sollen an ihrer Universität offenbar neue, ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden. Über dem Campus in Getafe nahe Madrid soll künftig spezielle Technik mögliche Drohnenangriffe erkennen und abwehren. Wie die spanische Zeitung Vozpópuli berichtet, hat das Innenministerium des Landes dafür Antidrohnenausrüstung angemietet und zusätzlich eine Sondergenehmigung eingeholt, um den Luftraum über dem Gelände überwachen zu dürfen. Die verstärkten Maßnahmen gelten der spanischen Thronfolgerin, die dort seit September ihr Bachelorstudium im Fach Sozialwissenschaften absolviert.

Die Vereinbarung soll bis zum kommenden Sommer laufen. Die Kosten belaufen sich dem Bericht zufolge auf umgerechnet etwa 18.700 Euro. Damit geht der Schutz der 20-Jährigen deutlich über das hinaus, was an einer Hochschule üblich ist. Für die Tochter von König Felipe (58) ist das allerdings nur ein Teil ihres Schutzkonzepts. Unabhängig von der neuen Technik wird die Studentin bereits rund um die Uhr von persönlichen Leibwächtern begleitet. Ihr Studienalltag findet also unter Bedingungen statt, die sich von denen ihrer Mitstudierenden deutlich unterscheiden – vom Weg zur Vorlesung bis zum Aufenthalt auf dem Campusgelände.

Für Leonor begann mit dem Studienstart im September ein völlig neuer Lebensabschnitt. Zuvor hatte sie ihre militärische Ausbildung abgeschlossen, im Anschluss folgte der Wechsel in den studentischen Alltag an der Universidad Carlos III de Madrid, zu der der Campus in Getafe gehört. Ihr Vater Felipe sprach anlässlich der neuen Lebensphase seiner Tochter offen darüber, welche Gefühle der Schritt bei den Eltern auslöst: Vorfreude und Stolz, aber eben auch Unsicherheit. Als spanische Thronfolgerin soll Leonor eines Tages ihrem Vater auf den Thron folgen. Entsprechend genau wird darauf geachtet, dass ihr Weg durch Studium und Ausbildung abgesichert ist.

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