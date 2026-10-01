Chad Lowes Vater nimmt Abschied von Enkelin Fiona (†13)

Die Familie von Chad Lowe durchlebt derzeit die wohl schwerste Zeit ihres Lebens: Seine Tochter Fiona ist im Alter von 13 Jahren gestorben. Nun meldet sich auch ihr Großvater zu dem schweren Verlust zu Wort. Chuck Lowe, der Vater der Schauspieler Chad und Rob Lowe (62), nimmt auf Instagram öffentlich Abschied von seiner Enkelin. Dafür teilt er ein Erinnerungsfoto, auf dem Fiona strahlend und sichtlich glücklich in einem Pool planscht. Viele Worte verliert er dazu nicht. Stattdessen schreibt er schlicht: "Ruhe in Frieden, süße Fiona." Der Beitrag erschien nur einen Tag, nachdem der Tod der 13-Jährigen öffentlich bekannt gemacht worden war.

Zuvor hatten Chad und seine Ehefrau Kim Painter den Tod ihrer Tochter in einem gemeinsamen Statement gegenüber People bestätigt. Darin fanden die Eltern emotionale Worte: "Wir sind zutiefst am Boden zerstört über den Verlust unserer geliebten Fiona." Sie bezeichneten das Mädchen zudem als "das Licht in unserem Leben" und betonten, wie eng die Bindung zu ihren beiden Schwestern Mabel und Nixie war. Eine Todesursache nannte die Familie in ihrer Erklärung nicht.

Fiona war das mittlere der drei gemeinsamen Kinder von Chad und Kim – ihre Schwestern Mabel und Nixie sind 17 und zehn Jahre alt. In dem Statement beschrieb die Familie das Mädchen als liebevoll, klug und kreativ. Vor allem das Tanzen habe ihr große Freude bereitet. Ihre Schwestern hätten sie verehrt und ihre Eltern sie innig geliebt. Zu Fionas 13. Geburtstag im vergangenen November richtete der Serienstar auf Instagram noch liebevolle Zeilen an sie: "Tanz weiter durch das Leben, FiBear! Ich liebe dich so sehr!" Für die kommende Zeit baten Chad und Kim um Gebete – und darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

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Getty Images Chad Lowe

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Instagram / lowedown769 Fiona Lowe schwimmt

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Getty Images Chad Lowe, Kim Painter, Nixie Lowe, Fiona Lowe (mitte) und Mabel Lowe bei der Premiere von "Moon Girl And Devil Dinosaur" in Burbank, 2023