Wie Elsa aus "Frozen": Königin Letizia bezaubert in Hellblau

Beim Staatsbankett zu Ehren des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (48) und dessen Gattin Brigitte (73) hat Königin Letizia (54) im Palast von Madrid mit ihrem Look für schiere Begeisterung gesorgt. An der Seite von Staatsoberhaupt König Felipe VI. (58) schritt die spanische Königsgemahlin in einem bodenlangen Cape-Kleid in Eisblau aus dem Haus Carolina Herrera über das Parkett. Mit filigranen floralen Stickereien, einem feinen transparenten Einsatz am Ausschnitt und ausladend geschnittenen Ärmeln avancierte das Ensemble augenblicklich zum unangefochtenen Blickfang des Festabends. Dazu wählte Letizia eine funkelnde Blumentiara als Krönung ihrer Hochsteckfrisur und setzte beim Make-up auf dezente, edle Nuancen. Die internationale Modepresse zeigte sich absolut hingerissen von diesem extravaganten Erscheinungsbild, das einige Filmliebhaber direkt an den Look von Königin Elsa aus Disneys "Die Eiskönigin" erinnerte.

Die Fachpresse sparte nicht mit Lob für die märchenhafte Robe und würdigte insbesondere den dramatisch geschnittenen Schulterbereich des Kleides sowie das harmonische Zusammenspiel der feinen Stoffe. Passend zum Anlass trugen Letizia und König Felipe VI. stolz die roten Schärpen der französischen Ehrenlegion. Die staunenden Blicke der Zuschauer galten an diesem Abend jedoch keineswegs der Gastgeberin allein, denn auch First Lady Brigitte Macron glänzte bei dem Festessen. Das Blatt Paris Match fasste das modische Aufeinandertreffen passend zusammen: "Brigitte Macron und Letizia von Spanien strahlten beim Galadinner in Madrid um die Wette." Überdies erhielten auch Letizias Töchter, Kronprinzessin Leonor (20) und Infantin Sofía (19), eine prominente Rolle im Protokoll dieses feierlichen Abends.

Das glamouröse Bankett bildete den feierlichen Höhepunkt des ersten Tages des französischen Staatsbesuchs auf der Iberischen Halbinsel. Tagsüber hatte das spanische Königspaar seine hochkarätigen Gäste im Patio de la Armería des Palasts mit militärischen Ehren empfangen, ehe ein gemeinsames Mittagessen im Zarzuela-Palast sowie ein bilaterales Diplomatengespräch der beiden Männer unter vier Augen anstanden. Dass Letizias Wahl für die Abendgarderobe auf Carolina Herrera fiel, überraschte Kenner kaum, schließlich gehört das Label seit Jahren zu den festen Favoriten im Kleiderschrank der Spanierin. Wenn Letizia bei anderen repräsentativen Anlässen mit französischem Bezug glänzen möchte, greift sie im königlichen Fundus mitunter auch auf historische Pretiosen wie ein prachtvolles Diadem aus dem Hause Cartier zurück – an diesem Abend stand jedoch ganz der strahlende Auftritt im eisblauen Designerkleid im Mittelpunkt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Letizia in Madrid am 29. September 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images König Felipe VI., Königin Letizia, Emmanuel Macron und Brigitte Macron beim Staatsbankett im Königspalast in Madrid, 29. September 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images König Felipe und Königin Letizia erwarten Emmanuel Macron und Brigitte Macron zum Galadinner im Königspalast in Madrid, 29. September 2026