"Stolz": Bahar Kizil präsentiert 28-Kilo-Abnahme im Bikini

Bahar Kizil (37) zeigt sich selbstbewusst wie nie: Im schwarzen Bikini steht die Sängerin am Meer, blickt in die Ferne und lässt im Hintergrund die Wellen rauschen. Mit einem kurzen Clip aus ihrem jüngsten Mallorca-Urlaub gibt das ehemalige Monrose-Mitglied auf Instagram Einblicke in seine Abnehmreise – und zeigt, was sich in den vergangenen Monaten verändert hat. Insgesamt hat die Sängerin bereits 28 Kilogramm verloren. Zu den Urlaubsaufnahmen findet sie deutliche Worte: "Heute verstecke ich meinen Körper nicht mehr. Nicht weil ich perfekt bin, sondern weil ich stolz bin." Von Scham oder Zurückhaltung ist in dem Video nichts zu spüren. Stattdessen präsentiert sich Bahar selbstbewusst und lässt ihre Follower an ihrem besonderen Moment am Strand teilhaben.

Dass der Weg bis hierhin nicht immer einfach war, verschweigt die 37-Jährige dabei nicht. "Zweifel, Rückschritte, Neuanfänge", fasst sie die vergangenen Monate zusammen. Viel wichtiger als die Zahl auf der Waage sei für sie inzwischen ohnehin etwas anderes: "Dieser Körper hat mehr gewonnen, als eine Zahl auf der Waage zeigen kann. Er hat durchgehalten. Er hat sich verändert. Er hat so viel geschafft." Begonnen hatte Bahar ihre Abnehmreise bei einem Gewicht von 107 Kilogramm. Im Juni machte sie öffentlich, insgesamt 50 Kilogramm verlieren zu wollen. Mit den bislang abgenommenen 28 Kilogramm hat sie damit bereits mehr als die Hälfte ihres selbst gesetzten Ziels erreicht. Ihre Fortschritte dokumentiert die Musikerin seit einigen Monaten regelmäßig auf Instagram und nimmt ihre Community dabei auch bei kleineren Etappen mit.

Für ihren aktuellen Beitrag erhält Bahar viel Zuspruch. Zahlreiche Follower loben nicht nur ihren Mut, sondern auch ihre Ausstrahlung und hinterlassen unterstützende Kommentare. "Genau so! Man sollte sich niemals verstecken. Richtig so", schreibt ein Nutzer. Ein anderer stellt klar: "Und ich bin stolz auf dich, Bahar." Auch Kommentare wie "Eine wunderschöne Frau" finden sich unter dem Beitrag. Ein weiterer Fan schwärmt: "Du siehst super aus und ich meine nicht nur deine Figur, sondern auch deine positive Ausstrahlung." Einem breiten Publikum wurde Bahar 2006 bekannt, als sie bei der Castingshow Popstars antrat. Aus dem Format ging die Girlband Monrose hervor, in der sie gemeinsam mit Mandy Capristo (36) und Senna Gammour (46) sang.

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Getty Images Bahar Kizil, Sängerin

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Instagram / baharkizilpolat Bahar Kizil, September 2026

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Getty Images Senna Gammour, Mandy Capristo und Bahar Kizil im November 2007 in Düsseldorf