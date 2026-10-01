Unvorteilhaft? König Frederiks neues Porträt sorgt für Spott

König Frederik X. (58) hat sein erstes offizielles Regentenporträt bekommen – und erntet dafür im Netz reichlich Häme. Die dänische Künstlerin Cathrine Raben Davidsen verewigte den Monarchen im Rahmen einer alten Tradition auf der Leinwand. Doch als der Palast nun eine Aufnahme des brandneuen Werks auf Instagram teilte, ließ die Quittung der Webgemeinde nicht lange auf sich warten. Die Kommentarspalten füllten sich rasch mit kritischen Meinungsäußerungen über die künstlerische Umsetzung. Zahlreiche Follower bemängelten lautstark, dass das eigentlich so ansehnliche Antlitz des Regenten völlig verfälscht worden sei – insbesondere, was das königliche Riechorgan angehe. "Sorry, aber es sieht ihm nicht ähnlich", klagte etwa ein enttäuschter Fan in den Kommentaren.

Andere entschieden sich dagegen für eine noch drastischere Wortwahl und nahmen gezielt Frederiks Gesichtsgeometrie auf der Leinwand ins Visier: "Mein Gott, wie konnte man nur diese Nase malen? König Frederik ist doch viel attraktiver." Ein weiterer Nutzer brachte sein vernichtendes Urteil schließlich ganz knapp auf den Punkt: "Es ist fürchterlich." Während die Netzcommunity das Kunstwerk also gnadenlos verriss, zeigte sich das Staatsoberhaupt selbst bei der feierlichen Präsentation laut Svensk Damtidning begeistert: Gut gelaunt und zumindest vordergründig sehr zufrieden posierte der König, der im Mai seinen 58. Geburtstag feierte, neben seinem neuen Abbild. Für Frederik markiert das Werk immerhin einen weiteren bedeutsamen Meilenstein in seiner inzwischen knapp dreijährigen Regentschaft.

Die Nachfolge auf dem Thron war für Frederik schließlich mit einer enormen persönlichen Wandlung verbunden. Der heute 58-Jährige bestieg im Januar 2024 den Thron, nachdem seine Mutter Königin Margrethe (86) II. nach 52 Jahren Regentschaft überraschend abgedankt hatte. In jungen Jahren haftete dem Royal noch das etwas ungestüme Image des feierfreudigen "Partyprinzen" an – ein Bild, das er durch seine anspruchsvolle Militärausbildung, sein Studium der Politikwissenschaften und nicht zuletzt durch die Hochzeit mit seiner heutigen Ehefrau Königin Mary nachhaltig ablegte. Heute gilt der Dänen-König als gereiftes, verantwortungsvolles und zutiefst respektiertes Oberhaupt der Monarchie, das selbst bei einem handfesten Kunst-Fiasco souverän Haltung bewahrt.

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Kongehuset Erste offizielle Porträtmalerei von König Frederik X. von der Künstlerin Cathrine Raben Davidsen, 2026

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Kongehuset König Frederik X. Porträt zum 58. Geburtstag

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Getty Images Teilnahme von König Frederik X. und Königin Mary an den 86. Geburtstagsfeierlichkeiten von Königin Margrethe II. in Fredensborg, April 2026