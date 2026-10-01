Netflix landet mit Wonka's the Golden Ticket einen Quotenhit

Schokolade zieht offenbar immer: Netflix hat mit der neuen Realityshow "Wonka's the Golden Ticket" einen überraschend süßen Erfolg eingefahren. In ihrer ersten verfügbaren Woche kam die englischsprachige Produktion laut den Netflix-Charts auf 4,6 Millionen Abrufe und landete damit direkt auf Platz zwei der Seriencharts, berichtet Deadline. Gedreht wurde das Format in Australien – und zwar in einer Kulisse, die an "Charlie und die Schokoladenfabrik" angelehnt ist. Zwölf Gewinner eines goldenen Tickets betreten gemeinsam mit ihren jeweiligen Partnern eine Schokoladenfabrik, die deutlich an den Klassiker "Charlie und die Schokoladenfabrik" angelehnt ist. Dort treten sie in unterschiedlichsten Herausforderungen gegeneinander an und kämpfen um einen außergewöhnlichen Geldgewinn. Wer am Ende das süße Rennen macht, erfahren die Zuschauer schon sehr bald: Das zweiteilige Finale erschien am 30. September 2026 beim Streamingdienst.

Gemütliches Naschen ist in der Fabrik allerdings nicht vorgesehen. Die Teilnehmenden müssen sich Spielen, Prüfungen und Versuchungen stellen, die sie körperlich wie mental an ihre Grenzen bringen. Auch ihre moralischen Entscheidungen werden dabei auf die Probe gestellt. Ganz am Ende kann nur eine einzige Person den Hauptpreis abräumen, der als lebensveränderender Geldpreis beschrieben wird. Dass dieses Konzept beim Publikum ankommt, zeigt der Vergleich mit anderen Realityformaten des Streamingdienstes: Mit 4,6 Millionen Abrufen liegt der Auftakt genau auf dem Niveau der zehnten Staffel von "Love Is Blind", die in ihrer ersten Woche denselben Wert erreichte und zu den großen Realityerfolgen von Netflix zählt. Im betrachteten Zeitraum musste sich die Schokoladenshow nur einem Titel geschlagen geben: "Monster: The Lizzie Borden Story" kam in seiner zweiten Woche auf 14,5 Millionen Abrufe. Platz drei ging an "Crew Girl" mit 4,5 Millionen Abrufen.

Hinter dem Format steht die Produktionsfirma Eureka. Angesichts des starken Starts erscheinen weitere Folgen grundsätzlich möglich, bestätigt ist eine Verlängerung bislang aber nicht. Ein Vergleichswert lässt jedoch aufhorchen: Die Datingshow "Age of Attraction" war zu Jahresbeginn mit 3,8 Millionen Abrufen an den Start gegangen und wurde kurz darauf verlängert. Die aufwendige Fabrikkulisse ist in der Produktion deutlich kostspieliger. Fest zum ungewöhnlichen Konzept gehört auch das Zusammenspiel der Kandidaten mit ihren Partnern. Die Teilnehmenden stellen sich den Prüfungen nämlich nicht allein, sondern müssen sich in ihren persönlichen Zweierteams in der fantastischen Fabrikwelt behaupten.

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Netflix Der Cast der ersten Staffel "Wonka's The Golden Ticket"

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Netflix Taylor und Gabrielle bei "Wonka's the Golden Ticket"

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Netflix Der Cast in der Netflix-Show "Wonka's the Golden Ticket"

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