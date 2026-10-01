Ohne BH: Zoe Saldana zeigt sich im transparenten Kleid

Zoe Saldana (48) mauserte sich bei der Pariser Fashion Week mit einem extrem mutigen Outfit zum absoluten Blickfang. Die Schauspielerin erschien zur Fashionshow von Saint Laurent in einer bodenlangen Robe aus transparenter schwarzer Spitze mit filigranen Spaghettiträgern. Der hauchdünne Stoff gab den Blick auf ihre dunkle Unterwäsche frei, wobei der Hollywoodstar bei diesem glanzvollen Event komplett auf einen BH verzichtete. Zu Beginn der Veranstaltung kombinierte Zoe den Look mit einem eleganten schwarzen Oversizeblazer, den sie lässig über ihre Arme drapiert hatte. Später legte die "Avatar"-Darstellerin das elegante Kleidungsstück jedoch ab und präsentierte das aufreizende Outfit in seiner ganzen Pracht. Auch bei Haaren und Accessoires setzte sie auf einen zurückhaltenden Stil: Ihre dunkle Mähne war glatt nach hinten frisiert und zu einer Hochsteckfrisur gebunden. Funkelnde silberne Ohrringe und dezente Sandalen ergänzten den Look der Schauspielerin.

Im Nachgang nahm Zoe Saldana auch ihre Instagram-Community mit auf das modische Event in Paris. Sie postete einen kurzen Clip mit Highlights der Runway-Show. Große Erklärungen sparte sich die Leinwandheldin allerdings: Sie betitelte das Video schlicht mit dem Kürzel "YSL". Für die passende Stimmung sorgte die musikalische Untermalung – Zoe unterlegte den Beitrag mit Nat King Coles Klassiker "Autumn Leaves" und stimmte ihre Fans damit perfekt auf den Herbst ein. Doch nicht nur in der Modewelt sorgt sie aktuell für Aufmerksamkeit. Die Schauspielerin arbeitet weiterhin an dem Paramount+-Spionagethriller "Lioness". Darin verkörpert sie die CIA-Agentin Joe McNamara und ist zugleich als ausführende Produzentin tätig. Einem großen Publikum ist Zoe außerdem als Neytiri aus "Avatar" und als Gamora aus den "Guardians of the Galaxy"-Filmen bekannt. 2025 gewann sie für ihre Rolle in "Emilia Pérez" ihren ersten Oscar als beste Nebendarstellerin.

Fernab von roten Teppichen, Filmsets und großen Fashionshows hat Zoe Saldana ihr privates Fundament längst gefunden. Seit 2013 ist die Schauspielerin mit dem italienischen Künstler und Regisseur Marco Perego (47) verheiratet. Das Paar hat gemeinsam drei Söhne, die sie mit Kino-Klassikern großziehen: Ihre Zwillinge Cy und Bowie sind mittlerweile elf Jahre alt, während Nesthäkchen Zen zehn Jahre alt ist. Der Alltag des Paares ist somit ein lebendiger Spagat zwischen dem Trubel mit drei heranwachsenden Jungs und ihren anspruchsvollen Karrieren in der Kreativbranche. Bei ihrem Auftritt in Paris stand dieses Mal allerdings allein Zoe im Rampenlicht: Marco und die gemeinsamen Söhne begleiteten sie bei der Saint-Laurent-Show nicht über den roten Teppich.

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Getty Images Zoe Saldaña bei der Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2027 Show

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Getty Images Zoe Saldaña, Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2027 Show

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Getty Images Zoë Saldaña und ihre Familie in Turin, Dezember 2024