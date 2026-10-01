"Übergriffig": Vanessa Borck klagt über Frauenarztbesuch

Ein Routinetermin beim Frauenarzt hat bei Vanessa Borck (30) für reichlich Unmut gesorgt. In einem TikTok-Video berichtet die ehemalige Princess Charming ihren Followern von einem Besuch in der Praxis, bei dem medizinisch zwar alles einwandfrei gewesen sei – das Gespräch mit der Ärztin habe sie allerdings alles andere als angenehm empfunden. Nachdem Vanessa erklärt hatte, dass sie bereits ein Kind habe und keinen weiteren Nachwuchs plane, habe die Medizinerin immer wieder nachgehakt und ihr zu einem zweiten Baby geraten. "Finde nur ich das übergriffig?", fragt der Social-Media-Star nun seine Community.

"Sie meinte, ich habe so eine tolle Gebärmutter und Einzelkindsein sei doch total doof – ob mein Kind denn keine Geschwister haben möchte", rekapituliert Nessi das für sie sehr unangenehme Arztgespräch. "Keine Ahnung, mein Kind will auch einen Vogel, eine Katze und einen Hund haben. Es geht ja nicht nur darum, was Kinder wollen, sondern auch, was ich ermöglichen kann", rechtfertigt sich die alleinerziehende Mama. Immerhin würden Kinder viele finanzielle Ressourcen und Zeit beanspruchen. Für Nessi war damit eine Grenze überschritten: Sie kündigt in dem Clip an, die Praxis kein zweites Mal aufzusuchen.

Dennoch scheint die Ärztin mit ihrem Appell in Nessis Leben einen Nerv getroffen zu haben. In einem weiteren Clip sitzt sie wenig später mit ihrer Tochter Livia im Auto und spricht mit ihr über das Thema Geschwisterkinder. Livia ist zu hören, wie sie sagt: "Ich möchte eine Schwester haben." Nessi erklärt kindgerecht, dafür müsse sie erneut schwanger werden und eine Schwangerschaft sei sehr anstrengend. "Mama kriegt kein Baby mehr, Schatz. Wollen wir nicht lieber eine Katze holen?", bietet sie ihrer Tochter stattdessen an.

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Imago Vanessa Borck bei der Premiere von "Promis unter Palmen" in Köln, Februar 2026

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Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

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Instagram / nessiontour Influencerin Vanessa Borck mit ihrer Tochter Livi