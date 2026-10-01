Ehrlich: Pascal Kappés sieht Sohn Ben nur zweimal im Jahr

Pascal Kappés (36) hat seinen Sohn Ben in diesen Tagen endlich wieder in die Arme schließen können. Anlässlich des achten Geburtstags seines Kindes reiste der Fußballer zu ihm und nahm sich gleich mehrere Tage Zeit für gemeinsame Momente. Dass Vater und Sohn so viel Zeit miteinander verbringen, ist jedoch eher die Ausnahme: Meist sehen sie sich lediglich zweimal im Jahr persönlich. In einer Fragerunde auf Instagram sprach Pascal nun offen über die Gründe für die seltenen Treffen. Zwischen seinem Wohnort und dem seines Sohnes liegen rund 800 Kilometer – eine Distanz, die spontane Besuche kaum zulässt. "Weil wir leider 800 Kilometer entfernt voneinander leben, aber wir schauen nach Lösungen, um uns öfter zu sehen", erklärte er seinen Followern. Dass er sich mehr gemeinsame Zeit mit Ben wünscht, machte Pascal in seinen Antworten mehrfach deutlich.

Ein Follower wollte von Pascal wissen, weshalb er nicht einfach einmal ein ganzes Wochenende bei Ben bleibt. Auch auf diese Frage fand er in seiner Story eine klare Antwort. "Weil ich alt genug bin, um mir eine eigene Unterkunft zu buchen und Ben kann jederzeit bei mir schlafen. Außerdem sind es 1600 Kilometer hin und zurück und Sprit ist aktuell nicht so günstig", stellte er klar. Eine Schlafgelegenheit organisiert er sich bei seinen Besuchen also selbst. Zuletzt nächtigte Pascal in seinem Auto auf einem idyllischen Campingplatz. Für die Zukunft hat Pascal aber bereits eine Idee: Im kommenden Jahr könnte das Flugzeug eine Alternative sein. Fliegen sei dann eine "super Option", so der Vater. Warum das erst ab dann infrage kommt, ließ er offen.

Auch Denise zeigte sich in ihrer Instagram-Story am Mittwoch sichtlich glücklich über das Wiedersehen. Sie ließ ihre Follower an den gemeinsamen Tagen teilhaben und verriet, dass neben viel gemeinsamer Zeit von Vater und Sohn auch ein besonderer Ausflug auf dem Programm stand. Zusammen ging es in den Holland-Park in Brandenburg, wo sie den Geburtstag ausklingen ließen. Und natürlich gab es auch Geschenke zum Anfassen: Ben durfte sich unter anderem über Fußballschuhe, einen Airhockeytisch und weitere Präsente freuen. Dass Ben und Pascal die gemeinsame Zeit genossen, zeichnete sich in der Story des Influencers ab.

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Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit seinem Sohn

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Instagram / denisemerten Denise Merten und ihr Sohn Ben, August 2026

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Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, März 2026