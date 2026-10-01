Pascal Kappés verrät: Das hält er von Bens Stiefpapa Henning

Wie kommt ein Vater eigentlich mit dem neuen Partner an der Seite seiner Ex zurecht? Diese Frage bekam Pascal Kappés (36) nun in einer Fragerunde gestellt – und beantwortete sie ohne Umschweife. In seiner Instagram-Story verriet der Realitystar, wie sein Verhältnis zu Henning Merten (36) ist. Der Musiker ist mit Pascals Ex-Partnerin Denise Merten (36) verheiratet und damit der Stiefvater des gemeinsamen Sohnes Ben. Der Achtjährige lebt bei seiner Mutter und Henning. Für Denises neuen Partner fand Pascal ausschließlich positive Worte. Besonders dessen Einsatz für den Jungen weiß er zu schätzen. "Ich finde es mega, wie er sich um Ben kümmert, und dafür bekommt er Riesenrespekt und Anerkennung", schrieb der Realitystar in seiner Story.

Zwischen Bens leiblichem Vater und seinem Stiefvater scheint demnach ein respektvoller Umgang zu herrschen. An anderer Stelle innerhalb des Familiengeflechts sieht die Situation hingegen ganz anders aus: Denise und Hennings Ex-Partnerin Anne Wünsche (35) kommen seit geraumer Zeit nicht miteinander klar. Die Influencerin fand in der Vergangenheit mehrfach deutliche Worte für Denise und bezeichnete sie wiederholt als "Biest". Doch damit nicht genug. Zuletzt erklärte Anne auf Twitch, dass sie Henning an der Seite einer anderen Frau besser aufgehoben sehen würde. Während die Fronten zwischen den beiden Frauen also verhärtet sind, findet Pascal für Henning ausschließlich lobende Worte. Anne und Henning waren von 2011 bis 2019 ein Paar und haben gemeinsame Kinder, weshalb die verschiedenen Beteiligten immer wieder miteinander zu tun haben.

Erst kürzlich gab es für Ben einen besonderen Grund zum Feiern: Der Sohn von Pascal und Denise wurde acht Jahre alt. Zu diesem Anlass reiste sein Vater an und verbrachte gleich mehrere Tage mit dem Geburtstagskind. Das ist längst nicht selbstverständlich, denn Vater und Sohn sehen sich persönlich nur etwa zweimal im Jahr. Umso intensiver nutzten die beiden ihre gemeinsame Zeit und unternahmen während Pascals Besuch jede Menge miteinander. Unter anderem ging es für das Duo in den Holland-Park in Brandenburg, wo sie Bens Ehrentag gemeinsam ausklingen ließen. Auch Denise teilte ihre Freude über das Wiedersehen mit ihren Followern. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich glücklich darüber, dass ihr Sohn und sein Papa Zeit miteinander verbringen konnten. Neben den gemeinsamen Erlebnissen durfte sich der Achtjährige an seinem Geburtstag außerdem über mehrere Geschenke freuen.

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Instagram / pascal.kappes, Instagram / henningmerten Collage: Pascal Kappés und Henning Merten

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Instagram / denisemerten Henning und Denise Merten im Juni 2025

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Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit seinem Sohn