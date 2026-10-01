Heute geht es ihm gut: So überstand Wayne Carpendale Krise

Wayne Carpendale (49) hat sich mit einem sehr persönlichen Reel an seine Follower gewandt und darin über eine zurückliegende Krise gesprochen. Gleich zu Beginn des Clips, den er auf Instagram teilte, nimmt der Schauspieler und Moderator seinen Fans die Sorge: "Mir geht's nicht schlecht. Mir geht's sehr gut." Nach eigenen Angaben im Video haben ihn zahlreiche Nachrichten erreicht. Darin berichteten Menschen von eigenen schwierigen Lebenssituationen und davon, keinen Ausweg mehr zu sehen. Da er nicht auf jede Nachricht persönlich eingehen könne, wolle er öffentlich teilen, was ihm in seiner Krise geholfen habe. Zugleich betont er ausdrücklich, dass seine persönlichen Erfahrungen keine allgemeingültige Lösung darstellen. Als Schlüsselmoment schildert Wayne eine Nacht vor einigen Monaten: Allein vor einem Hotel habe er eine Zigarette geraucht – und in diesem Augenblick begriffen, dass er diesen selbstzerstörerischen Weg nicht weitergehen wollte.

Von diesem Moment an orientierte sich der Moderator an einer klaren Vorstellung von seiner Zukunft: Sein Ich im Jahr 2036 sollte eines Tages auf diese schwierige Phase zurückblicken und sagen können, daran gewachsen zu sein. Bei wichtigen Entscheidungen habe er sich daher immer wieder gefragt, ob sie ihn diesem zukünftigen Ich näherbringen oder ihn davon entfernen würden. Statt sich dauerhaft mit Partys, Alkohol oder stundenlangem Scrollen abzulenken, setzte Wayne auf Sport, eine bewusste Ernährung und gezielte Auszeiten für sich allein. Außerdem griff er zum Hörer und meldete sich bei alten Freunden, mit denen er lange nicht gesprochen hatte. Auch engen Vertrauten gegenüber habe er sich stärker geöffnet und ehrlicher über seine Gefühle gesprochen. Dass dieser Weg alles andere als geradlinig verlief, verschweigt er auf Social Media nicht: "Nicht, weil plötzlich alles gut war. Es gab beschissene Tage, und es wird sie wahrscheinlich auch noch geben."

Seine Botschaft an Menschen, die sich derzeit selbst in einer schwierigen Phase befinden, ist klar: Niemand müsse sofort einen Weg aus der Krise kennen. Schon kleine Entscheidungen, die sich an der Person orientieren, die man später einmal sein möchte, könnten dabei helfen. Dazu gehöre auch, sich Unterstützung zu holen – sei es im persönlichen Umfeld oder durch professionelle Hilfe. "Das ist kein Scheitern. Das ist vielleicht die klügste Entscheidung für euer 2036er-Ich", betont Wayne in dem Clip. Gleichzeitig romantisiert er schwere Erfahrungen nicht: Aus jedem Schmerz müsse nicht zwangsläufig etwas Gutes entstehen, manche Erlebnisse blieben einfach schlimm und manche Verluste ergäben auch mit der Zeit keinen Sinn. In der Beschreibung des Reels verweist er zudem auf anonyme und kostenlose Hilfsangebote in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Schluss bittet er darum, seine Worte nicht aus dem Zusammenhang zu reißen – ihm selbst gehe es gut, das Video richte sich an Menschen, denen es gerade nicht gut geht.

Vor wenigen Wochen hatte Wayne noch ein ganz anderes, aber ebenso persönliches Thema geteilt: die Trennung von Annemarie Carpendale (48). In einem Instagram-Video blickte er auf 19 gemeinsame Jahre zurück und stellte eine Frage, die viele traf: Muss eine Beziehung automatisch als gescheitert gelten, nur weil sie endet? Wayne erzählte, dass er sogar ihren 13. Hochzeitstag gefeiert habe. Und er machte klar, warum ihm klassische Begriffe zu kurz greifen: "Obwohl Ex klingt nach Streit. Freundin klingt nach zu wenig. Für das, was wir haben, gibt's kein Wort. Aber wir haben gefeiert." Seine These dazu formulierte er schlicht: "Vielleicht ist nicht jede Beziehung, die endet, gescheitert. Vielleicht ist eine Beziehung auch einfach manchmal abgeschlossen." Auch bei diesem Rückblick ging es ihm nicht um Rechtfertigungen, sondern um Perspektive. Wayne beschrieb, was ihn an der langen Zeit mit Annemarie geprägt habe, und brachte das Ende der Partnerschaft in einem Satz auf den Punkt: "Wir werden ab jetzt besser getrennt älter."

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Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale, August 2024