Emmy Russ postet kryptischen Beitrag aus dem Krankenhaus

Emmy Russ (27) meldet sich mit einem rätselhaften Beitrag aus einem Krankenhaus bei ihren Followern. Auf Instagram veröffentlichte die Reality-TV-Bekanntheit zwei Selfies, die sie in einem Krankenhausbett von einer ungewohnt verletzlichen Seite zeigen. Warum sie medizinisch behandelt wird, wie es ihr gesundheitlich geht und wann die Aufnahmen entstanden sind, verrät Emmy allerdings nicht. Stattdessen setzt sie auf Spannung und kündigt für Sonntag um 16 Uhr offenbar weitere Details an. "Diese Seite von mir habe ich noch nie gezeigt, aber dieses Mal habe ich mich dazu entschieden, es mit euch zu teilen. Sonntag, 16 Uhr", schrieb sie zu den Bildern. Viel mehr verrät die Hamburgerin vorerst nicht. Entsprechend groß ist das Rätselraten unter dem Beitrag, in dem zahlreiche Follower nachfragen und ihr Beistand aussprechen.

Neben zahlreichen Genesungswünschen erreichen Emmy nach eigener Aussage jedoch auch verletzende Reaktionen. Dass manche Nutzer selbst unter den Krankenhausbildern gegen sie austeilen, macht den Social-Media-Star fassungslos. "Unfassbar, dass sogar unter solchen Fotos ich richtig ekligen Hate bekomme. Diese Welt ist komplett verloren", machte sie ihrem Ärger Luft. Dass sie sonst eher selten die Tür zu ihrem Privatleben öffnet, hat offenbar genau damit zu tun. "Aus diesen Gründen halte ich mein Leben zu 90 % privat", erklärte sie weiter. Zugleich richtete sie sich an all diejenigen, die mitfühlend auf ihren Beitrag reagiert haben. Für deren unterstützende Worte zeigte sie sich ausdrücklich dankbar: "DANKE an alle, die mir gute Besserung wünschen." Welche konkreten Kommentare Emmy zu diesen deutlichen Worten veranlassten, führt sie nicht näher aus. Auch zu ihrem gesundheitlichen Zustand gibt sie in den ergänzenden Botschaften keine neuen Informationen.

Bereits vor rund sechs Wochen hatte Emmy ihren Followern von einem beunruhigenden Erlebnis berichtet: Bei einem Besuch im Megapark auf Mallorca sei sie nach eigenen Angaben von Sicherheitsmitarbeitern ohne Grund körperlich angegangen und anschließend aus dem Lokal befördert worden. An diesem Abend war die Reality-TV-Bekanntheit gemeinsam mit ihrer Kollegin Walentina Doronina (26) und weiteren Bekannten unterwegs. Emmy betonte damals, nüchtern gewesen zu sein. Nach dem Vorfall habe sie Abdrücke an ihrem Handgelenk bemerkt und große Angst verspürt. Ob ihr Krankenhausaufenthalt in irgendeinem Zusammenhang mit diesem Erlebnis steht, geht aus ihrem neuen Beitrag nicht hervor.

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Instagram / emmyruss Emmy Russ postet ein Selfie aus dem Krankenhausbett.

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Imago Emmy Russ beim BILD-Promi-Boxen Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen, 18.10.2025

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Instagram / emmyruss Emmy Russ und Walentina Doronina, August 2026