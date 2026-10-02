Julia Römmelt nahm nur wegen Dschungelcamp an AYTO-VIP teil

Julia Römmelt (32) flimmert derzeit bei Are You The One – Reality Stars in Love über die Bildschirme – doch die Show war offenbar gar nicht ihr eigentliches Ziel. Die Datingshow sollte für das Model vor allem zum Sprungbrett ins Dschungelcamp werden. Auf Instagram legt das Model nun offen, welcher Plan wirklich hinter der Teilnahme steckte: "Ich dachte, ich nehme AYTO auseinander und dann bin ich im Dschungel – übrigens mein Lieblingsformat. Meistens ist mindestens eine Person von AYTO im Jahr darauf dort", erklärt Julia. Doch ihr Plan ging nicht auf. Vor Ort habe sie schnell gemerkt, dass sie für zusätzliche Sendezeit eben nicht alles tun könne. Zudem lernte die Realityshow-Kandidatin bislang keinen Mann kennen, mit dem es über eine Freundschaft hinaus wirklich passte. Ihr Fazit fällt entsprechend deutlich aus: "Hat gar nicht so gut geklappt. Ich konnte nicht alles für Sendezeit tun. Habe es vor Ort dann einfach nicht gefühlt!", schreibt sie auf Instagram.

Generell habe sich Julia während der Dreharbeiten nicht wohlgefühlt. Die gesamte Situation beschreibt sie rückblickend als "maximal lost". Auch das Anschauen der ausgestrahlten Folgen bereitet ihr wenig Freude: Rund 90 Prozent ihrer eigenen Szenen empfinde sie als unangenehm, teilweise sogar als peinlich – schlicht, weil es bei ihr mit keinem der Männer romantisch gefunkt habe. Besonders eine Szene bereitet ihr heute Unbehagen. "Gerade den Kuss mit Daymian jetzt zu sehen, war für mich echt schlimm", gesteht Julia auf Instagram. Weil viele andere Kandidaten miteinander herumgemacht, Sex gehabt oder sich anderweitig aufeinander eingelassen hätten, sei bei ihr zunehmend das Gefühl entstanden, ebenfalls etwas tun zu "müssen". Dabei habe sie das eigentlich gar nicht gewollt. Für mehr Aufmerksamkeit vor der Kamera wollte Julia ihre eigenen Grenzen jedoch nicht vollständig übergehen.

Mit der Entwicklung des Formats geht Julia in ihrem Beitrag ebenfalls ins Gericht. Ihrer Einschätzung nach kämen mittlerweile rund 90 Prozent der Kandidaten ohne ernsthafte Absichten in die Datingshow. Statt tatsächlich nach ihrem Perfect Match zu suchen, würden sie für möglichst viel Sendezeit mit zahlreichen anderen Singles anbandeln. Das ursprüngliche Konzept hält sie dagegen nach wie vor für reizvoll: Würden sich die Kandidaten wirklich ernsthaft auf die Suche nach ihrem Perfect Match machen, wäre "Are You The One" für sie ein "maximal cooles Format". Aus ihrer eigenen Zeit in der Show zieht das Model zudem eine klare persönliche Lehre. "Im Nachhinein würde ich in solchen Situationen viel mehr auf mein eigenes Gefühl hören und nichts machen, nur weil um mich herum alle anderen etwas machen", betont sie auf Instagram. Künftig möchte Julia ihre Entscheidungen damit weniger vom Verhalten der Menschen in ihrem Umfeld abhängig machen.

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Julia Römmelt

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Daymian Weiß

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Influencerin