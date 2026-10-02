Drogenutensilien gefunden: Details zum Tod von Ken Urker

Gypsy Rose Blanchards (35) Ex-Verlobter Ken Urker ist tot. Der Vater ihrer gemeinsamen Tochter Aurora wurde am Donnerstagabend, an seinem 34. Geburtstag, leblos in seinem Haus im US-Bundesstaat Louisiana entdeckt. Wie TMZ berichtet, waren Einsatzkräfte des Lafourche Parish Sheriff's Office zu einer Sicherheitsüberprüfung an die Adresse gerufen worden. Zuvor war Ken nicht zur Arbeit erschienen, ging nicht mehr ans Telefon und öffnete auch die Tür nicht. Als die Beamten das Haus betraten, fanden sie ihn auf dem Rücken liegend vor. Dem Bericht zufolge war sein Körper bereits kalt und er atmete nicht mehr. Zudem sollen sein Gesicht und seine Arme eine bläuliche Verfärbung aufgewiesen haben. Trotz dieser dokumentierten Umstände steht bislang nicht fest, woran Ken starb. Die zuständigen Behörden haben noch keine offizielle Todesursache veröffentlicht.

Der Bericht listet zudem mehrere auffällige Funde am Fundort auf. Im Badezimmer sollen Spritzen sowie ein Löffel neben einer braunen, pulverartigen Substanz gelegen haben. Auf Kens Nachttisch entdeckten die Einsatzkräfte angeblich eine weitere Spritze. Dort befand sich außerdem eine Pistole, die in einem Holster steckte. Hinweise auf ein mögliches Durchsuchen des restlichen Schlafzimmers gab es laut den Beamten hingegen nicht. Der Raum soll weder durchwühlt noch anderweitig auffällig in Unordnung gewesen sein. Welche Rolle die gefundenen Utensilien bei dem Tod des Louisianers tatsächlich spielten, ist bislang allerdings offen. Auch zu der aufgefundenen Waffe wurden keine näheren Erkenntnisse bekannt gegeben. Der Todesfall wird weiterhin untersucht. Bis die Ergebnisse der Ermittlungen und möglicher rechtsmedizinischer Untersuchungen vorliegen, bleibt daher offen, was sich in Kens Haus ereignet hat.

Noch am Mittwochabend war Ken gemeinsam mit Mitgliedern der Familie Blanchard in einer Kirche gewesen. Dort soll er geäußert haben, dass er deprimiert und aufgewühlt sei. Später startete er während einer Autofahrt einen Livestream auf TikTok, blieb darin laut TMZ jedoch stumm. Als er am nächsten Tag weder bei der Arbeit auftauchte noch erreichbar war, schaute die Familie nach ihm und alarmierte schließlich die Behörden. Nach seinem Tod äußerte sich Gypsy gegenüber dem Magazin People zu den Umständen. Die Autorin erklärte, sie halte eine Überdosis grundsätzlich für denkbar. Ob eine solche absichtlich oder versehentlich herbeigeführt worden sein könnte, könne sie allerdings nicht beurteilen. Dabei handelt es sich bislang lediglich um Gypsys persönliche Einschätzung. Von den Ermittlungsbehörden wurde eine Überdosis als Todesursache bisher nicht bestätigt. Ken und Gypsy waren früher verlobt und hatten die gemeinsame Tochter Aurora.

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Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard im April 2024

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Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker mit Gypsy Rose Blanchard, Internetpersönlichkeit

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