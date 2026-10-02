Sänger Maximilian Arland versagt bei "Gefragt – Gejagt"

Für Maximilian Arland (45) verlief sein Promi-Auftritt bei Gefragt – Gejagt alles andere als erfolgreich. In der von Alexander Bommes (50) moderierten Quizshow leistete sich der Schlagersänger laut kino.de vor laufender Kamera gleich mehrere kuriose Fehlantworten. Auf die Frage nach der einzigen deutschen Großstadt, die mit dem Buchstaben I beginnt, tippte er auf Istanbul – richtig wäre Ingolstadt gewesen. Die türkische Metropole am Bosporus liegt allerdings mehr als 2.000 Kilometer von der bayerischen Stadt entfernt. Auch die Frage nach einem südeuropäischen Land, in dem noch heute Spuren der maurischen Herrschaft zu finden sind, brachte Maximilian aus dem Konzept: Statt Spanien antwortete er China. Selbst bei einem Begriff aus der Musikwelt lag er daneben. Unter einem "Bootleg" stellte sich der Musiker ein Loch in einem Schiff vor. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine illegale Tonaufnahme, beispielsweise einen unerlaubten Konzertmitschnitt.

Mit seinen zahlreichen Aussetzern sorgte Maximilian im Studio für einige Lacher. Besonders übel nahm der Schlagerstar seinen Quizblackout allerdings nicht und reagierte im Nachhinein mit Humor auf seinen Auftritt. "Ich habe mich ordentlich zum Horst gemacht, aber es gibt Schlimmeres", erklärte er gegenüber der Berliner Zeitung. Auch seine Wissenslücke in Sachen Geografie kommentierte er selbstironisch und scherzte, dass inzwischen auch bei ihm angekommen sei, dass Istanbul nicht in Deutschland liegt. Für eine zusätzliche Portion Ironie sorgt dabei ein Blick auf seine eigene Diskografie: Eines von Maximilians Alben trägt ausgerechnet den Titel "Ein genialer Tag" – eine Bezeichnung, die seinen Auftritt bei "Gefragt – Gejagt" wohl eher nicht beschreibt.

Dass bei "Gefragt – Gejagt" allerdings auch ausgewiesene Quizprofis ins Straucheln geraten können, zeigte zuletzt Jägerin Adriane Rickel (52). Im Finale trat sie gegen die vier Kandidaten Kristin Lange, Tilmann Gabriel, Rukiye Burkart und Robert Kunz an und erlaubte sich dabei insgesamt neun Fehler. Unter anderem wurde sie nach einer italienischen Speise gefragt, die typischerweise in einem flachen Faltkarton ausgeliefert wird. Adrianes Antwort lautete Panettone – gesucht war jedoch Pizza. Für das Kandidatenquartett erwiesen sich die Patzer der Jägerin als Vorteil: Die vier konnten ihren Vorsprung bis zum Ende behaupten und durften sich schließlich über insgesamt 23.000 Euro freuen.

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Andreas Rentz/Getty Images for Netflix Maximilian Arland bei der Premiere von "Dark" in Berlin

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ARD/Thomas Leidig Alexander Bommes, Quizmaster

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Imago Adriane Rickel zu Gast in eder NDR Talkshow, 2022