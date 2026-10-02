Pete Davidson ist "Überlebender" der Kardashian-Jenners

Pete Davidson (32) hat für seine Zeit im Umfeld der Kardashian-Jenners ein erstaunlich selbstironisches Bild gefunden. Wer mit Kim Kardashian (45) zusammen war, gehört für den Comedian offenbar zu einem exklusiven Club. "Ich bin einer der Überlebenden – einer der wenigen und stolzen. Wir sind wie die Marines", sagte er laut Cheatsheet. Der Grund für den martialischen Vergleich: Der Alltag an Kims Seite sei von Dauerbeobachtung geprägt gewesen. Bodyguards begleiteten ihn, ständig habe er sich umgesehen, und zu Hause lief die Kamera für die Familien-Realityshow mit. Mit diesem Trubel kam Pete nicht gut klar. Er sei damals psychisch angeschlagen gewesen und habe zudem mit Drogen zu kämpfen gehabt.

Getäuscht fühlt sich Pete von den Kardashian-Jenners allerdings nicht. Im Gegenteil: Kim und ihre Verwandten hätten von Beginn an klargemacht, dass Öffentlichkeit zu ihrem Beruf gehört. Genau das imponierte ihm. "Schau, Mann, das ist ein wirklich hartes Umfeld, wenn du nicht dafür gemacht bist. Eines der Dinge, die ich an Kim und der ganzen Familie liebe, ist, dass sie sagen: "Das ist es, was wir tun." Das fand ich sehr attraktiv und reif", so der Comedian. Er sei nie zu etwas gedrängt worden, Kim sei respektvoll gewesen. Nur der Wahnsinn aus Verfolgung, Security und ständigem Umschauen sei für ihn mit seinen damaligen Problemen zu viel gewesen. Groll hegt Pete dennoch nicht: "Aber wir verstehen uns gut, und ich empfinde viel Liebe für sie, und ich wusste, worauf ich mich einließ."

Der Anfang der Liebesgeschichte liegt im Oktober 2021: Kim moderierte "Saturday Night Live", und Pete stand mit ihr in einem Sketch als Aladdin und Jasmin vor der Kamera – inklusive Kuss. Kurz darauf waren die beiden ein Paar. Weil Kim zu dem Zeitpunkt mitten in der öffentlichen Trennung von Kanye West (49) steckte, richtete sich viel Aufmerksamkeit auf Pete als ihren ersten Partner danach. Gesprächsstoff lieferten außerdem der Altersunterschied von 13 Jahren und Kanyes öffentliche Einmischungen. In ihrer Hulu-Realityshow sagte Kim, sie und Pete hätten vor dem Aus immer wieder offen miteinander geredet. Das Ende der Beziehung sei für sie "offensichtlich traurig" gewesen, wie Hola! berichtete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson bei den Daily Front Row Fashion Media Awards im Rainbow Room, präsentiert von Redken, 12. September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im Mai 2022