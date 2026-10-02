Vier gemeinsame Kinder: Elon Musk trennt sich von Shivon

Alles aus: Shivon Zilis machte in einem emotionalen Beitrag auf X das Ende ihrer mehr als fünfjährigen Beziehung zu Elon Musk (55) öffentlich. Die Trennung ging offenbar von Elon aus und kam für Shivon laut eigener Aussage vollkommen unerwartet. Besonders bitter: Nur eine Woche zuvor sollen sich die beiden noch Liebesbotschaften geschickt haben. Einen entsprechenden Screenshot mit "Ich liebe dich"-Nachrichten veröffentlichte sie direkt in ihrem Posting. "Es ist schwer, innerhalb einer Woche ohne Vorwarnung von Verliebtheit zum Abschied zu kommen, aber manchmal ist es einfach so", schrieb sie. Shivon und Elon haben vier gemeinsame Kinder: die vierjährigen Zwillinge Strider und Azure, die zweijährige Arcadia sowie Seldon, dessen Geburt im Februar 2025 bestätigt worden war.

Shivon ließ ihren Gefühlen in ihrem Statement freien Lauf. Sie gab an, wegen des Beziehungsendes "zutiefst verletzt" zu sein. Gleichzeitig betonte sie jedoch, den Techmogul noch immer "mehr als das Leben selbst" zu lieben. Vor allem sei sie dankbar dafür, ihm gezeigt zu haben, wie es sich anfühle, tief verstanden, umsorgt sowie beständig und sanft geliebt zu werden. "Angesichts der turbulenten Natur seines frühen Lebens, seiner oft gequälten Seele und der Tatsache, wie hart er für die Menschheit kämpft, wollte ich, dass er die tiefste und beständigste Form von Liebe erfährt, die diese Welt zu bieten hat. Mein Herz ist erfüllt, weil ich weiß, dass ich ihm das geben konnte, und ich hoffe, dass es eine nachhaltige positive Wirkung hinterlässt", schrieb sie. Sich selbst und die Kinder beschrieb sie als Elons "sicheren Hafen" – ein liebevolles, friedliches Zuhause als Gegenpol zu seinem ansonsten von Konflikten geprägten Alltag, den er bereits in seiner Kindheit erlebte.

Shivon und Elon waren über fünf Jahre ein Paar. Ihr Privatleben hielten sie dabei weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In ihrem Beitrag blickte Shivon trotz ihres Kummers liebevoll auf die gemeinsame Zeit zurück. Sie hob vor allem die familiäre Geborgenheit hervor, die sie ihm zusammen mit den Kindern habe geben wollen. Zudem stellte sie klar, dass sie aus der Beziehung viel mitnehme: "Er hat mir das Wissen von 100 Leben vermittelt und meinen Becher mit Lebenssinn zum Überlaufen gebracht." Trotz des Schmerzes richtet sie den Blick nach vorn: "Zum Glück haben wir vier wunderschöne kleine Lieben meines Lebens geschaffen." Konkrete Gründe für das plötzliche Beziehungsende nannte sie in ihrem Statement nicht. Elon selbst hat sich bislang nicht zur Trennung geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk und Shivon Zilis treffen zur Hochzeit von Dan Scavino und Erin Elmore in Mar-a-Lago ein

Anzeige Anzeige

Getty Images Unternehmer Elon Musk im Mai 2025 in Washington

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer