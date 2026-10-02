Kritik wegen Babybauch: Amira Aly amüsiert sich über Hater

Amira Aly (34) steht kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes – von Spott im Netz lässt sich die Moderatorin dabei offensichtlich nicht aus der Ruhe bringen. Auf Instagram veröffentlichte die Hochschwangere ein ironisches Video, in dem sie ihren Babybauch besonders auffällig präsentiert. In einem blau gestreiften Hemd mit Gürtel zeigt sie ihre Kugel aus verschiedenen Blickwinkeln, posiert sowohl seitlich als auch frontal und legt dabei immer wieder beide Hände auf ihren Bauch. Hintergrund der Aktion sind Kommentare von Usern, die sich darüber lustig gemacht hatten, dass Amira auf Fotos ständig ihren Bauch berührt. Die Kritik nahm sie mit Humor und schrieb zu dem Clip: "Schon verrückt, wie sehr man Leute damit ärgern kann, wenn man seinen Bauch anfasst." Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie: "Ich hoffe, ihr könnt heute Nacht trotzdem schlafen."

In ihrem Beitrag zeigte die werdende Mutter außerdem, auf welche Kommentare sie sich bezieht. Dafür blendete sie zwei Reaktionen unter älteren Babybauchbildern ein. "Wie sie immer ihren Bauch anfassen muss. Verstehe ich nicht", kritisiert ein Instagram-User. Ein anderer kommentierte spöttisch: "Wenn man auf Fotos nicht merkt, dass man schwanger ist, muss man halt nachhelfen, auf jedem Foto." Anstatt die Kommentare einfach stehen zu lassen, griff Amira die Kritik direkt auf und rückte ihre Babykugel erst recht in den Mittelpunkt. Lange dürfte sie sich mit solchen Diskussionen ohnehin nicht mehr beschäftigen: Die Geburt steht offenbar unmittelbar bevor. Zuletzt hatte die Moderatorin angekündigt, beruflich kürzerzutreten, um sich nun voll und ganz auf die Ankunft ihrer Tochter vorzubereiten.

Das ungeborene Mädchen ist das erste gemeinsame Kind von Amira und Christian Düren (36). Der Moderator wurde insbesondere durch seine Tätigkeit bei ProSieben bekannt. Für Amira ist es bereits das dritte Kind: Mit ihrem Ex-Mann, dem Comedian Oliver Pocher (48), hat sie zwei Söhne, die fünf und sechs Jahre alt sind. Oliver hat sich laut Bunte zuletzt beim Münchner Oktoberfest abfällig über seine Ex-Frau geäußert und dabei Amira und Christian prophezeit, dass ihre Beziehung nicht von langer Dauer sein werde.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, hochschwanger

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Instagram / amiraaly Schwangere Amira Aly, Juni 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026