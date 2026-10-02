Sie sollen an zweiter Staffel von "Der Promihof" teilnehmen

Auf dem Bauernhof wird bald wieder gemistet, gemolken und gestritten: Die zweite Staffel von Der Promihof steht in den Startlöchern – und noch bevor RTLZWEI die Besetzung offiziell verkündet hat, sind offenbar schon die ersten Namen durchgesickert. Bunte will erfahren haben, welche Realitystars diesmal in Gummistiefel schlüpfen. Demnach sollen Matthias Mangiapane (43), Vanessa Nwattu (26) und Fabian Hesdahl zum Cast gehören. Komplettiert wird die mutmaßliche Runde dem Bericht zufolge vom Berliner Gastronomen Redo, der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin Jasmin Sainabou Jaegers (28) und Love Island-Gewinnerin Jennifer Iglesias (28). Die Dreharbeiten fanden laut dem Portal bereits im Juli 2026 statt – bei sommerlichen Temperaturen in Polen. Dort mussten sich die sechs Promis dem Alltag auf einem rustikalen Bauernhof stellen und zahlreiche Aufgaben meistern. Von der Stallarbeit bis hin zum Einsatz auf den Feldern dürfte den Kandidaten dabei einiges abverlangt worden sein.

Erfahrung im Reality-TV bringen die mutmaßlichen Teilnehmer reichlich mit. Matthias war unter anderem im Dschungelcamp und im Sommerhaus der Stars zu sehen. Vanessa sammelte ihre Bildschirmmomente bei Temptation Island VIP, Reality Queens und ebenfalls im "Sommerhaus". Fabian wiederum kennt man aus Too Hot To Handle: Germany, Prominent getrennt, Germany Shore und Are You The One – Reality Stars in Love. Redo machte sich dagegen abseits des Fernsehens einen Namen: Der Unternehmer startete seine Karriere einst mit einem mobilen Imbisswagen und baute sich daraus ein Gastro-Business auf. Schon bald wird er bei Promi Big Brother zu sehen sein. Jasmin blieb vielen Zuschauern durch ihren Perückenstreit und ihren Rauswurf bei "Germany's Next Topmodel" im Gedächtnis. Jennifer gewann "Love Island" und war später bei "Are You The One – Reality Stars in Love" dabei. Durch die Sendung führt laut dem Newsportal erneut Nino Sifkovits (31). Offiziell bestätigt sind die Namen bislang nicht. Angeblich soll der Cast Mitte Oktober bekannt gegeben werden.

In Staffel eins holte sich Sandra Sicora (34) den Sieg: Sie gewann das Finale und wurde zur ersten Hofkönigin von "Der Promihof". In der entscheidenden Challenge, der "Ehrenrunde", setzte sie sich mit großem Abstand gegen Paco Herb (30), Fritz Wagner und Luigi Birofio (27) durch. "Ich wurde als Allererste vom Hof gejagt, habe es wieder zurückgeschafft und habe es jetzt ins Finale geschafft", jubelte Sandra damals über ihren Weg bis ganz nach oben. Besonders emotional wurde es auch beim Blick aufs Preisgeld von 69.860 Euro. Sandra erzählte im Finale, dass sie das Geld nicht nur für sich behalten wollte: "Mein Bruder kriegt ein neues Auto und meine Mama bekommt ein E-Bike." Danach flossen Tränen, während die Männer die Siegerin mit Sekt feierten. Ob Staffel zwei ähnlich herzzerreißende Momente liefert, wird sich zeigen.

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Matthias Mangiapane, August 2026