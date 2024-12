Natalie Wood bleibt nach ihrem tragischen Tod unvergessen

Natalie Woods Tochter, Natasha Gregson Wagner, hat im Interview mit People über die anhaltende Faszination gesprochen, die ihre Mutter auch über vier Jahrzehnte nach ihrem tragischen Tod auf die Menschen ausübt. Die Schauspielerin starb im Alter von 43 Jahren, als sie bei einem Yachtausflug an Thanksgiving 1981 aus bisher ungeklärten Gründen ins offene Meer stürzte. Ihre Tochter war damals erst 11 Jahre alt. Natasha erklärte nun, dass viele Fans eine tiefe emotionale Verbindung zu ihrer Mutter spürten, da sie die Golden-Globe-Gewinnerin von Kindesbeinen an in ihren Filmen erlebt und geliebt hätten. Natasha, die auch als Schauspielerin in Dr. House bekannt ist, findet heute Trost, indem sie ihrer eigenen Tochter Clover Geschichten von "Oma Natalie" erzählt.

Die Diskussionen um den mysteriösen Tod von Natalie sind seit den 1980er Jahren nie versiegt. Zuletzt belasteten neue Zeugenaussagen ihren Ehemann Robert Wagner (94), der für viele inzwischen als Hauptverdächtiger gilt. Laut Marti Rulli, die diese Berichte in ihrem kommenden Buch "Natalie Wood and the Devil She Knew" veröffentlichen möchte, soll die Ertrinkende in ihren letzten Momenten um Hilfe geschrien und Robert beschuldigt haben. In einem Gespräch mit RadarOnline dokumentierte die Autorin dies und verwies auf die große Bedeutung der Zeugenaussagen für die öffentliche Wahrnehmung des Falls. Bereits 2011 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen, woraufhin die Todesursache von "Ertrinkungsunfall" zu "Ertrinken und anderen unbestimmten Faktoren" geändert wurde. Robert selbst bestreitet jegliche Schuld, doch die Spekulationen halten bis heute an.

Natalie war eine der bekanntesten Schauspielerinnen ihrer Zeit und erlangte schon als Kind mit Klassikern wie "Wir sind keine Engel" und "Das Wunder von Manhattan" Berühmtheit. Ihre spätere Karriere umfasste zahlreiche Kultfilme wie "West Side Story" und "Denn sie wissen nicht, was sie tun", die sie zum Star machten. Ihre Lebensgeschichte, geprägt von frühen Erfolgen, großer Leidenschaft für die Schauspielerei und einem tragischen Ende, hat sie zur Legende werden lassen. Die Unklarheiten um ihren Tod sowie die andauernde Liebe ihrer Fans halten ihre Erinnerung lebendig und prägen das Vermächtnis einer außergewöhnlichen Frau.

Getty Images Natasha Gregson Wagner, Tochter von Schauspielerin Natalie Wood, Januar 2020

Robert Wagner und Natalie Wood im April 1972

