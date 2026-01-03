Robert Wagner erinnert an einstige Heirat mit Natalie (†)

Robert Wagner (95) hat seine verstorbene Ehefrau Natalie Wood mit einem seltenen Foto und warmen Worten geehrt. Am 28. Dezember, dem 68. Jahrestag ihrer ersten Hochzeit von 1957, postete der Schauspieler auf Instagram ein Bild von der Trauung: Natalie im weißen Spitzenkleid mit Schleier, er im dunklen Anzug, ein Kuss auf ihre Stirn. Dazu schrieb Robert: "Ich erinnere mich an diesen besonderen Tag vor 68 Jahren, als Natalie und ich 'Ja, ich will' sagten. Schönen Jahrestag, Nat. Mehr als Liebe!" Der Moment, festgehalten im Hollywood-Glanz, bewegte die Fans, die in den Kommentaren von einer unvergessenen Verbindung schwärmten.

Die Geschichte von Robert und Natalie verlief über Jahrzehnte: erste Ehe 1957, Scheidung 1962, getrennte Wege und neue Beziehungen, dann das erneute Jawort 1972. Zwei Jahre später kam Tochter Courtney zur Welt. Die beiden blieben zusammen, bis Natalie 1981 nach einer Bootsfahrt vor der Küste Kaliforniens starb. Ihre Tochter Natasha aus der Ehe mit Richard Gregson wuchs danach gemeinsam mit Courtney und Roberts Tochter Katie auf. Später rückten Ermittlungen die Nacht von Natalies Tod noch einmal in den Fokus; 2022 erklärten die Behörden in Los Angeles, Robert nicht zu belasten. Erst Ende November hatte der "Hart to Hart"-Star seiner großen Liebe mit den Worten gedacht: "Ihre Wärme, Schönheit und Liebe bleibt durch unsere Kinder und Enkel erhalten. Vermissen dich, du bist für immer in unseren Herzen. Mehr als Liebe."

Auch in ruhigen Momenten spricht die Familie über Erinnerung statt Spekulation. Natasha würdigte in einer HBO-Doku und in ihrem Buch die Ausstrahlung ihrer Mutter und erzählte bei Good Morning America, wie offen sie mit Robert über den Verlust gesprochen hat. Robert selbst schrieb in seinen Memoiren, dass ihn Kinder und Freunde wieder auf die Beine brachten, als er glaubte, sein Leben sei vorbei. In sozialen Medien teilen Fans bis heute Fotos, Anekdoten und Dankbarkeit – nicht nur für Natalies Rollen, sondern für die Art, wie ihre Wärme im Familienkreis weiterlebt. Wenn Robert an Jubiläen die alten Bilder hervorholt, dann treffen zeitlose Gesten auf Erinnerungen, die in der Familie und bei den Bewunderern ihren Platz gefunden haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / robertwagnerofficial Schauspieler Robert Wagner und seine Frau Natalie Wood

Anzeige Anzeige

Robert Wagner und Natalie Wood im April 1972

Anzeige Anzeige

Central Press / Hulton Archive / Getty Images Die Schauspieler Natalie Wood und Robert Wagner