Diese Stars starben unter mysteriösen Umständen

Bruce Lee, der legendäre Martial-Arts-Star, starb am 20. Juli 1973 in Hongkong unter mysteriösen Umständen. Während der Dreharbeiten zu "Der Mann mit der Todeskralle" erlitt er zunächst einen Zusammenbruch und wurde später tot aufgefunden, nachdem er ein Schmerzmittel eingenommen hatte. Die offizielle Todesursache war eine durch Medikamente ausgelöste Hirnschwellung, doch alternative Theorien – von einer allergischen Reaktion bis zu einer Autoimmunerkrankung – halten sich bis heute. Sein Sohn Brandon Lee kam 1993 auf tragische Weise ums Leben, als eine echte Kugel während der Dreharbeiten zu "The Crow" versehentlich aus einer Requisitenwaffe abgefeuert wurde. Obwohl die Ermittlungen den Vorfall als Unfall einstuften, gibt es Vermutungen über einen Zusammenhang mit der chinesischen Mafia.

Auch die glamouröse Fürstin Grace Kelly (†52) starb unter rätselhaften Umständen. Ihr tödlicher Autounfall im September 1982 bei Monte Carlo führte zu zahlreichen Spekulationen. Vor kurzem sorgte eine Biografie über ihren Sohn Fürst Albert II. (67) für Aufsehen, in der der Geistliche des Fürstenhauses behauptet, Grace sei bereits vor dem Unfall, möglicherweise an einer Embolie, verstorben. Der Tod von Natalie Wood im Jahr 1981 bleibt bis heute ungeklärt. Sie ertrank während eines Bootsausflugs mit ihrem Ehemann Robert Wagner (95) und Co-Star Christopher Walken (82). Nach angeblichen Streitereien und einer panischen Angst vor Wasser wirft der Fall weiterhin zahlreiche Fragen auf, weswegen die Ermittlungen immer wieder neu aufgerollt wurden.

Brittany Murphy (†32), bekannt aus "Clueless", verstarb 2009 mit nur 32 Jahren an Herzversagen, gefolgt vom Tod ihres Ehemanns Simon Monjack (†40) wenige Monate später. Ihr Vater Angelo Bertolotti erhob damals Mordvorwürfe und sprach von einer möglichen Vergiftung des Paares, doch toxikologische Befunde schlossen dies aus. Die Verdächtigungen und Zweifel an der offiziellen Version des Todes bleiben jedoch bestehen. So wie auch bei vielen anderen tragischen Fällen in Hollywood ranken sich weiter Mythen und Fragen um das Schicksal dieser prominenten Persönlichkeiten, die die Traumfabrik schockierten und unvergessen machen.

Rex Features / ActionPress Schauspieler Brandon Lee

Getty Images Grace Kelly, Schauspielerin

