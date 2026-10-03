"Egoistisch von ihm": Prinz Vincent von Ronaldo enttäuscht

Große Vorfreude, dann die Ernüchterung: Prinz Vincent (15) saß am 1. Oktober 2026 im Kopenhagener Parken-Stadion auf der Tribüne, als Dänemark in der UEFA Nations League auf Portugal traf. Der junge Royal hatte sich dabei vor allem auf einen Spieler gefreut – Cristiano Ronaldo (41). Doch ausgerechnet der Superstar stand an diesem Abend gar nicht auf dem Platz. Gegenüber Se og Hør machte Vincent keinen Hehl aus seiner Enttäuschung: "Ich hatte mich wirklich sehr darauf gefreut, dass Ronaldo hier ins Parken kommen würde und ich ihn sehen könnte, aber dann hat er einfach diesen Schachzug gemacht." Mit Blick auf die vielen Fans fand der 15-Jährige anschließend deutliche Worte: "Ich würde sagen, es ist ja fair genug, dass er nicht spielt, aber es ist ein bisschen egoistisch von ihm. Was ist mit all seinen Fans, die gekommen sind, um ihn spielen zu sehen?", fragte er in dem Gespräch mit dem Magazin.

Cristiano hatte das Parken-Stadion bereits am 30. September ziemlich eilig verlassen und anschließend erklärt, dass er wohl sein letztes Länderspiel absolviert hatte. Vincent bekam deshalb nur eine Partie ohne den portugiesischen Ausnahmekicker zu sehen. "Das ist auch ein bisschen so: 'Come on'", legte der Royal gegenüber Se og Hør nach. Vor dem Anpfiff zeigte sich der Fußballfan trotzdem zuversichtlich, was die dänische Mannschaft anging. "Dänemark hat eine gute Chance, glaube ich. Wenn sie sich nur zusammenreißen und durchhalten, dann werden sie es sicher gut machen", prophezeite er dem Blatt. Am Ende lag er damit allerdings daneben: Auch ohne ihren prominentesten Spieler setzten sich die Portugiesen klar durch und gewannen mit 4:2 gegen die Gastgeber.

Vincent war an diesem Abend übrigens nicht allein im Stadion. Begleitet wurde er von Dennis Sandlau und dessen Tochter Summer Sandlau, die beide zum Freundeskreis der dänischen Königsfamilie gehören. Dennis ist mit der Schmuckdesignerin Julie Sandlau verheiratet, die wiederum mit Königin Mary (54) befreundet ist. Zwischen Vincent und Summer gibt es außerdem eine Verbindung abseits des Fußballs: Laut Billed-Bladet besuchen die beiden dieselbe Klasse an der Tranegårdskolen. Wie eng die Familien miteinander verbunden sind, zeigte sich bereits Anfang 2026. Damals waren Summer und ihre Eltern Julie und Dennis zu Gast, als Vincent und seine Zwillingsschwester Prinzessin Josephine (15) gemeinsam konfirmiert wurden.

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Imago Cristuiano Ronaldo und Prinz Vincent, Collage

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Getty Images Prinz Vincent von Dänemark nach dem Royal Run Family 1 Mile 2026 in Kopenhagen

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Getty Images Cristiano Ronaldo, 2013 bei einem privaten Launch-Event in Madrid