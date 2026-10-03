23.500 Euro: Meghans Geschenk an Eugenie landete bei eBay

Ein kurioses Fundstück sorgte zuletzt auf dem Online-Marktplatz eBay für Aufsehen: Dort wurde eine mutmaßlich von Herzogin Meghan (45) signierte Ausgabe ihres Kinderbuchs "The Bench" angeboten – für mehr als 26.000 Dollar, umgerechnet rund 23.500 Euro. Wie The Daily Beast berichtet, soll sich die handschriftliche Widmung aus dem Jahr 2021 offenbar an Prinzessin Eugenie (36) und ihren Ehemann Jack Brooksbank (40) richten. Das Paar wohnte damals im Frogmore Cottage. Angeboten wurde das Exemplar vom Londoner Händler Drive Easy's Signed Books. Mittlerweile ist die Anzeige allerdings nicht mehr zu finden. Ob das Buch tatsächlich verkauft wurde oder aus einem anderen Grund von der Plattform verschwand, ist unklar. Unabhängig bestätigt wurde bislang weder die Echtheit des Buches noch die der Widmung.

In der Widmung wendet sich die Herzogin den Angaben zufolge direkt an das Paar: "Eug und Jack". Weiter heißt es demnach: "Ich habe dieses Gedicht in Frogmore geschrieben." Außerdem wünsche sie Eugenie, dort "dieselbe Liebe mit ihren Jungs" zu empfinden. Laut dem Verkäufer soll es sich bei dem Buch um ein persönliches Geschenk an die beiden gehandelt haben – überreicht nach der Geburt ihres ersten Sohnes August im Februar 2021. Der Händler beschrieb das Exemplar als gelesen, aber nur leicht gebraucht. Es soll kleinere Kratzer und Knicke aufweisen. In der Anzeige wurde das Buch als "ein außergewöhnliches, unbestreitbares Zeugnis der modernen Royal-Geschichte" beworben. Zehn Prozent des Verkaufserlöses sollten demnach an eine Organisation gehen, die benachteiligte Kinder in Thailand bei ihrer Bildung unterstützt. Normale, unsignierte Ausgaben sind dagegen bereits für rund zwei Pfund erhältlich. Wie das mutmaßliche Geschenk überhaupt in den Handel gelangte, ist weiterhin offen.

Eugenie und Jack waren im November 2020 in das Frogmore Cottage eingezogen und zogen 2022 wieder aus. Zuvor hatten Meghan und Harry nach ihrer Hochzeit rund zehn Monate in dem Anwesen gelebt, bevor sie ins kalifornische Montecito übersiedelten. Das Haus war den Sussexes von der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) zur Verfügung gestellt worden. Für die Renovierung waren 2,4 Millionen Pfund aus öffentlichen Mitteln geflossen – eine Summe, die das Paar im September 2020 zurückzahlte. Im Januar 2023, einen Tag nach der Veröffentlichung von Harrys Memoiren "Spare", leitete König Charles III. (77) laut The Daily Beast den Entzug des Nutzungsrechts ein. "The Bench" selbst basiert auf einem Gedicht, das Meghan zum Vatertag für ihren Ehemann geschrieben hatte. Das Kinderbuch erschien im Juni 2021 und handelt von der Beziehung zwischen Vätern und ihren Söhnen.

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Imago Princess Eugenie beim Royal Ascot 2025

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Getty Images Ein Paar trifft am Bondi Beach zu einem Termin mit Ersthelfer-Freiwilligen ein