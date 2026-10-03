"Immer Jägermeister": Pietro Lombardi über Alkoholkonsum

Pietro Lombardi (34) hat offenbar eine neue Erfahrung gemacht – und zwar mit Jägermeister. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Oliver Pocher (48) aufnimmt, spricht der Sänger überraschend offen über seinen Umgang mit Alkohol. Bislang spielte er in seinem Leben kaum eine Rolle, doch mittlerweile macht Pietro in geselliger Runde offenbar auch mal eine Ausnahme. "Wenn alle so einen Shot nehmen, nehme ich auch einen mit", erzählt er im Podcast. Zum großen Fan des Kräuterlikörs ist der Musiker dadurch allerdings nicht geworden. "Ich habe es probiert und es ist okay. Jägermeister ist okay", lautet sein eher zurückhaltendes Urteil. Mehr Begeisterung kann Pietro dem Getränk offenbar nicht abgewinnen. Wie häufig er tatsächlich mit anderen anstößt oder zum Shotglas greift, verriet der Sänger in dem Gespräch nicht.

Für das ausgiebige Trinken auf dem Oktoberfest hat Pietro trotz seiner gelegentlichen Jägermeister-Shots wenig Verständnis. "Warum sich den ganzen Tag betrinken? Ich trinke ja auch Alkohol jetzt gerade aktuell. Immer ein Jägermeister", erklärt er in der Podcastfolge. Bei Oliver sorgt dieses Geständnis prompt für Verwunderung. "Was läuft denn jetzt bei dir in deinem Leben? Habe ich dich zum Alkohol gebracht? Ist es so schlimm mittlerweile? Sitzt du da unten im Keller und säufst dir die Hucke voll?", scherzt der Comedian. Pietros Schilderungen lassen allerdings nicht darauf schließen, dass Alkohol inzwischen regelmäßig eine größere Rolle in seinem Alltag spielt. Vielmehr scheint er gelegentlich mitzutrinken, wenn in Gesellschaft eine Runde Shots ausgegeben wird. Dass daraus ein regelmäßiges Trinkritual geworden ist, sagt der Sänger selbst nicht.

Dass Oliver die neuen Gewohnheiten seines Podcastkollegen aus nächster Nähe mitbekommt, hat einen einfachen Grund: Die beiden wohnen derzeit zusammen und teilen damit auch einen Teil ihres Alltags. Im Podcast erinnerte der Comedian Pietro zudem an eine angebliche Partynacht auf Mallorca. Damals soll der Sänger laut Oliver "richtig Vollgas gegeben" haben – und auch Jägermeister sei dabei im Spiel gewesen. Pietro selbst konnte mit dieser Geschichte allerdings wenig anfangen und reagierte irritiert auf die Schilderung seines Mitbewohners. "Ich weiß nicht, wovon du sprichst, verwechselst du mich?", fragte er. Wer von beiden mit seiner Version richtig liegt, wurde in der Podcastfolge nicht geklärt – die Anekdote blieb damit ohne eindeutige Auflösung.

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Imago Pietro Lombardi in Bonn, September 2026

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Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher

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Imago Pietro Lombardi, August 2020