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Matthias Schweighöfer
Drei Monate ohne Matthias: Ruby O. Fee vermisst ihren Mann

Drei Monate ohne Matthias: Ruby O. Fee vermisst ihren Mann

- Anna Pejsek
Lesezeit: 2 min
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Große Emotionen bei Ruby O. Fee (30)! Die Schauspielerin kann ihre Gefühle in einem aktuellen Interview nicht mehr zurückhalten. Im Gespräch mit RTL "Exclusiv" wird Ruby gefragt, wer eigentlich ihr größter Unterstützer sei – und ihre Antwort kommt ohne jedes Zögern: "Mein Mann", sagt sie. Doch kaum ist der Satz ausgesprochen, machen sich schon Tränchen bemerkbar. Der Grund für den emotionalen Moment: Ruby hat Matthias Schweighöfer (45) seit drei Monaten nicht mehr gesehen. Der Schauspieler ist beruflich unterwegs, und ein gemeinsames Treffen wollte einfach nicht klappen. "Ich muss voll aufpassen, weil ich ihn jetzt seit drei Monaten nicht gesehen habe, weil er gerade dreht und wir es einfach nicht geschafft haben", erklärte sie sichtlich bewegt.

Matthias steht bereits seit Juli in New York City für ein neues Filmprojekt vor der Kamera – und der Atlantik ist nun einmal keine Strecke, die man mal eben zwischen zwei Drehtagen überbrückt. Schon bei der Vorbereitung auf das TV-Interview sei Ruby beim bloßen Gedanken an ihren Ehemann feucht um die Augen geworden. "Und dann kam gerade die Frage und dann hab ich 'Mein Mann' gesagt und musste sofort anfangen zu weinen, weil ich ihn so vermisse", schildert sie gegenüber RTL "Exclusiv" den Moment. Zunächst versucht die Schauspielerin noch, die aufkommenden Gefühle mit einem nervösen Lachen zu überspielen, und hält sich die Hände vor den Mund. Verbergen kann sie ihre Sehnsucht nach Matthias allerdings nicht mehr. Statt die Fassung zu wahren, gibt sie vor laufender Kamera offen zu, wie sehr ihr die Trennung auf Zeit zusetzt.

Ruby und Matthias sind inzwischen seit mehr als sechs Jahren ein Paar. Im Januar 2026 hatten die beiden öffentlich gemacht, dass sie sich das Jawort gegeben haben. Geheiratet wurde ganz diskret in Bahia in Brasilien – jener Region, in der Ruby einen Teil ihrer Kindheit verbracht hatte. Die Trauung fand im kleinen Kreis in einer eigens geöffneten Dorfkirche statt, anschließend soll in einem Restaurant mit den Liebsten gefeiert worden sein. Sonst zeigen sich die beiden regelmäßig Seite an Seite: auf roten Teppichen, auf Reisen und in den sozialen Medien. Derzeit sorgen die Drehpläne allerdings dafür, dass zwischen den beiden deutlich mehr Kilometer liegen als gewohnt.

Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer, Schauspieler
Instagram / rubyofee
Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer, Schauspieler
Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Schauspieler
Getty Images
Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Schauspieler
Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer geben ihre Hochzeit bekannt
Instagram / rubyofee
Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer geben ihre Hochzeit bekannt
Könnt ihr verstehen, dass Ruby nach drei Monaten ohne Matthias so emotional wird?
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