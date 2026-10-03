Dieser Film steht seit vier Monaten an der Streaming-Spitze

Ryan Gosling (45) hat mit seinem Science-Fiction-Blockbuster "Der Astronaut – Project Hail Mary" einen echten Dauerbrenner gelandet. Der bei Prime Video verfügbare Film steht laut den anbieterübergreifenden Monatscharts von JustWatch im September 2026 bereits den vierten Monat in Folge auf Platz eins. Damit hält sich das Weltraumabenteuer trotz zahlreicher Neustarts bei Netflix, Disney+, HBO Max und weiteren Streamingdiensten an der Spitze. Auch große Titel konnten den Film bislang nicht verdrängen: Weder "The Mandalorian & Grogu" noch "Supergirl" schafften es, ihn vom Thron zu stoßen.

Hinter dem Spitzenreiter landet "The Mandalorian & Grogu" im September auf dem zweiten Platz. Rang drei sichert sich der Netflix-Film "Der Kinderflüsterer". Dahinter folgen "Mayday", "Nocturnal Animals", "Mickey 17", "Supergirl", "Zauberhafte Schwestern", "Dune: Part 2" und "The Blackout". Auffällig: Mit "Mickey 17" schafft es ein weiterer Science-Fiction-Film in die vorderen Ränge. Über einen so langen Zeitraum auf einem Spitzenplatz zu bleiben, ist im schnelllebigen Streaminggeschäft eher selten, da viele Titel bereits nach wenigen Wochen wieder aus den vorderen Rängen verschwinden. Bei Ryans Film scheint das Interesse des deutschen Publikums dagegen weiterhin groß zu sein, wie Kino.de berichtet.

Für Ryan selbst hat "Der Astronaut – Project Hail Mary" eine besondere persönliche Bedeutung. Der zweifache Vater entschied sich bewusst für das Projekt, weil er seinen Töchtern Esmeralda und Amada einen hoffnungsvollen Film zeigen wollte. Bis dahin hatten die beiden noch keinen Film ihres Vaters gesehen, wie Ryan im Interview mit 20 Minuten berichtete. Das Science-Fiction-Abenteuer sollte ihnen keine Angst machen, sondern ihnen vielmehr zeigen, wozu Menschen fähig sind. In dem Film spielt Ryan einen Physiklehrer, der sich nach dem Tod seiner Crewmitglieder allein im All wiederfindet. Von dort aus muss er versuchen, die Menschheit vor einer drohenden Eiszeit zu retten.

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Getty Images Ryan Gosling bei der Marvel Studios Hall H Präsentation auf der Comic-Con in San Diego, 25. Juli 2026

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Getty Images Der Cast von "Der Astronaut" bei der Weltpremiere in London

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Aissaoui Nacer / BACKGRID Ryan Gosling mit seiner Tochter in Paris 2024