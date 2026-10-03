Karl Lagerfelds engste Vertraute spricht über Krebskampf

Es ist ein Einblick wie nie zuvor: Die engste Vertraute von Karl Lagerfeld (†85), Virginie Viard, hat in ihren Memoiren "Un regard. Une vie chez Chanel" ausführlich über den Designer und seine Leiden geschrieben. Karl war an Prostatakrebs erkrankt und versteckte diese Diagnose sowie die Tatsache, wie sehr ihn die Krankheit wirklich mitnahm, vor der ganzen Welt. Besonders eindringlich beschreibt sie seinen Besuch im Pariser Atelier am 15. Januar 2019. "Karl kam sehr spät, in einem Rollstuhl. Er konnte kaum sprechen, war erschöpft. Wir mussten ihm fast seine Kamera halten. Er war sehr tapfer. Wir waren alle erschüttert", heißt es in dem Buch. Nur eine Woche später, am 22. Januar 2019, fehlte er erstmals in seiner gesamten Karriere krankheitsbedingt bei einer Chanel-Show. Am 19. Februar 2019 starb er im Alter von 85 Jahren.

Laut den Berichten seiner Weggefährtin soll Karl bereits seit 2015 an Krebs gelitten haben, überspielte jedoch jegliche körperlichen Schmerzen oder Einschränkungen. Als er schließlich einen Gehstock benötigte, kommentierte er das mit den Worten: "Ist der nicht todschick?" Auch die immer häufigeren Krankenhausaufenthalte und das Krankenbett, das in seiner Pariser Wohnung aufgestellt wurde, stellte er betont positiv dar: "Ich hab' ein neues Bett, das bequemste, das ich jemals hatte." Letztendlich holten ihn die Schmerzen der Behandlungen dennoch ein. Wie Virginie es in ihrem Buch beschrieb, wollte nicht mal Choupette, Karls berühmte Katze, am Ende in seiner Nähe sein. "Tiere spüren, was wir uns weigern zu sehen", meinte die Modeschöpferin dazu.

Karl und Virginie lernten sich bereits im Jahr 1987 kennen, als sie Praktikantin im Strickbereich von Chanel war. Sie arbeiteten rund 30 Jahre Seite an Seite. Karl nannte sie seine "rechte und linke Hand" und erklärte über ihre Bedeutung: "Wenn ich sie verliere, bin ich gelähmt." Wie Virginie in ihrem Buch erzählt, habe sie alle von Karls Wutanfällen ausgehalten und ihm seine Proteinshakes zubereitet, um sich um ihn zu kümmern. Nach seinem Tod versammelte sich sein Team am Totenbett im Krankenhaus. Virginie selbst nahm später am offenen Sarg im Krematorium Abschied: "Er sah wieder großartig aus", "majestätisch!"

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Getty Images Virginie Viard und Karl Lagerfeld im Jahr 2008

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Getty Images Karl Lagerfeld und Virginie Viard im Oktober 2018

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Instagram / choupetteofficiel Karl Lagerfeld mit seiner geliebten Katze