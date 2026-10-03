Brooklyn Beckham brüskiert Victorias Pariser Modenschau

Bei der Paris Fashion Week präsentierte Victoria Beckham (52) am Freitagabend ihre Frühjahrs-/Sommerkollektion 2027 – doch ein Familienmitglied fehlte auffällig. Obwohl sich Brooklyn Peltz-Beckham (27) gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) in Paris aufhielt, blieb er Victorias Show in der Conciergerie am Boulevard du Palais fern. Dafür unterstützten Ehemann David Beckham (51) sowie die Kinder Romeo, Cruz und Harper die Designerin aus der ersten Reihe. Auch Romeos Freundin Kim Turnbull und Cruz' Partnerin Jackie Apostel waren vor Ort, um die sichtlich gerührte Victoria bei ihrem großen Auftritt zu unterstützen, wie The Sun berichtet. Dass Brooklyn Modeevents in Paris grundsätzlich meidet, lässt sich dabei nicht behaupten: Schon am Vorabend zeigte er sich mit Nicola bei der MESSIKA-Show im Grand Palais, das nur rund anderthalb Kilometer von Victorias Veranstaltungsort entfernt liegt. Zudem besuchte das Paar während seines Aufenthalts die Balenciaga-Show. Zuletzt hatten Brooklyn und Nicola im September 2024 bei einer Modenschau seiner Mutter in der ersten Reihe Platz genommen – noch bevor der Familienkonflikt eskalierte.

Noch vor Victorias großer Show setzte David offenbar ein kleines Zeichen in Richtung seines Sohnes: Er likte einen Instagram-Beitrag, der Brooklyn und Nicola bei der MESSIKA-Show zeigte. Zu einem persönlichen Treffen oder einer Annäherung bei Victorias Präsentation kam es dennoch nicht. Auch Romeo war zu diesem Zeitpunkt bereits in Paris, begegnete seinem älteren Bruder jedoch nicht. Ein Insider schilderte gegenüber Daily Mail die weiterhin angespannte Situation: "Es würde nichts Gutes dabei herauskommen, wenn sie sich über den Weg liefen. Die Beziehungen sind nach wie vor verheerend angespannt." Gleichzeitig betonte die Quelle, welchen Stellenwert Brooklyn weiterhin habe: "Victoria sind ihre Pariser Modewochen sehr wichtig, sie liebt es, ihre Arbeit zu feiern, und sie liebt es, ihre Familie dabeizuhaben, das bedeutet ihr sehr viel. Natürlich wird Brooklyn vermisst, er wird bei großen Zusammenkünften der Beckhams immer vermisst, früher liebte er sie, aber er hat sich dafür entschieden, dass es so ist." Auf dem Laufsteg zeigte die Designerin unter anderem fließende asymmetrische Kleider, maßgeschneiderte Mäntel und auffällige Schuhe. Zum Abschluss der Show wirkte sie gerührt.

Die Distanz innerhalb der Familie war bereits im Sommer zu beobachten. Während David und Victoria in Portofino innige Stunden mit ihrer jüngsten Tochter Harper verbrachten, fehlte der älteste Sohn auch bei diesem Ausflug. Laut Daily Mail hatte sich der Bruch rund um Davids 50. Geburtstag im letzten Jahr verschärft, als Brooklyn gleich mehreren Feierlichkeiten seines Vaters fernblieb. Später erhob er in einem ausführlichen Instagram-Statement Vorwürfe gegen seine Eltern. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola zeigt sich Brooklyn trotz des anhaltenden Familienstreits weiterhin öffentlich. Das Paar, das seit 2022 verheiratet ist, besuchte auch in Paris mehrere Fashion-Events und präsentierte sich dabei gut gelaunt und vertraut. Während Brooklyn und Nicola eigene Termine wahrnahmen, hielt der übrige Beckham-Clan bei Victorias großer Show zusammen. David, Romeo, Cruz und Harper sowie die Partnerinnen der Söhne unterstützten die Designerin bei einem Auftritt, der für sie eine besondere Bedeutung hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz Beckham bei der Messika Womenswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham beim Time100 Summit 2026 im Jazz at Lincoln Center in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz auf dem Deauville American Film Festival 2026 in Deauville, Frankreich