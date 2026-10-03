Palina Miner kämpft mit Angst vor einer erneuten Fehlgeburt

Palina Miner erwartet ein Baby – doch die Freude auf ihr Kind wurde in den vergangenen Monaten immer wieder von Sorgen überschattet. In einer Fragerunde auf Instagram spricht die Influencerin nun offen über die Ängste, die sie während der Schwangerschaft begleitet haben. Ein Fan hatte wissen wollen, ob die Furcht nach einer Fehlgeburt in einer neuen Schwangerschaft irgendwann nachlasse. "Ich bin ehrlich: Bei mir war das leider nicht der Fall... Ich habe die ganze Schwangerschaft wirklich jeden Tag gegen die Angst gekämpft, aber mir auch jeden Tag eingeredet, es kommt alles, wie es kommen muss", antwortet Palina ehrlich.

Zugleich macht die Social-Media-Bekanntheit deutlich, dass ihre derzeitige Schwangerschaft bislang ohne Komplikationen verläuft. Frauen, die selbst eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, möchte sie mit ihren Worten keinesfalls zusätzlich belasten. Dennoch war es ihr wichtig, offen darüber zu sprechen, welche Spuren der frühere Verlust bei ihr hinterlassen hat. "Damit möchte ich euch keine Angst einjagen, weil, wie ihr seht, bei mir ist alles Gott sei Dank bis jetzt gut verlaufen, aber leider trägt man nach so einem Vorfall Narben", schrieb Palina in ihrer Story. Einen Ratschlag hat sie für Betroffene ebenfalls parat: "Mein Tipp: Viel darüber zu reden hilft sehr."

Hintergrund der Ängste ist ein Schicksalsschlag, den Palina und ihr Partner Julian Claßen (33) gemeinsam durchlebt haben. Zunächst hatten die beiden die Nachricht über die Schwangerschaft voller Freude öffentlich geteilt und ihre Community an ihrem Glück teilhaben lassen. Vor rund acht Monaten folgte dann die traurige Nachricht: Palina war wegen starker Blutungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, das gemeinsame Kind hatten die beiden verloren. Auch über den Verlust hatten die beiden damals offen in der Öffentlichkeit gesprochen. Wie sehr sie die Influencerin bis heute beschäftigt, wird durch ihre jüngsten Aussagen deutlich. Auch in der neuen Schwangerschaft blieb die Erfahrung ein ständiger Begleiter – und prägt die Art, wie Palina über Schwangerschaft und Verlust spricht.

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Instagram / palinamin Palina, Influencerin

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Instagram / palinamin Palina Miner im Juli 2026

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Instagram / palinamin Palina Miner und Julian Claßen, Juli 2026

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