Überraschung: Diese Stars sind ebenfalls bei Promi-BB dabei

Kurz vor dem Start der 14. Staffel von Promi Big Brother gibt es eine große Überraschung: Der Cast wächst um zwei Ladys. Promiflash erfuhr exklusiv, dass Reality-TV-Star und Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Tessa Bergmeier (37) sowie Schauspielerin und Promis unter Palmen-Kandidatin Anouschka Renzi (62) in das beliebte Format einziehen. Die beiden wagen sich ab Montag, dem 5. Oktober 2026, in die Behausung des großen Bruders. Dort treffen sie auf eine ganze Reihe schillernder Persönlichkeiten. Mit von der Partie sind unter anderem Realitystar Maurice Dziwak (28), Ex-Profiboxer Axel Schulz (57), No Angels-Sängerin Nadja Benaissa (44) und Schauspieler Gedeon Burkhard (57). Der Startschuss fällt um 20:15 Uhr – live in SAT.1 und auf Joyn. Danach läuft die Show täglich zur Primetime und begleitet die Bewohner rund um die Uhr.

Mit Tessa und Anouschka sind es bisher insgesamt zwölf Promis. Die ersten zehn waren bereits Anfang September bei einem Presseevent verkündet worden, bei dem Promiflash vor Ort war. Neben Maurice, Axel, Nadja und Gedeon zählen Sidos (45) Ex Georgina Stumpf, der frühere FC-Bayern-Profi Christian Lell (42) und Match My Ex-Gewinnerin Francesca Morgese zum bislang bekannten Aufgebot. Komplettiert wird die Runde von GNTM-Star Godfrey Egbon, Streamerin Nina Bridney (23) und Luxusgastronom René Redo (57). Durch die Staffel führen erneut Marlene Lufen (55) und Jochen Schropp (47). Sie moderierten das Realityformat schon in den vergangenen Jahren gemeinsam. Im Anschluss läuft erneut "Promi Big Brother - Die Late Night Show".

Nicht nur beim Cast tut sich kurz vor dem Staffelstart etwas: Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Melissa Khalaj (37) nicht mehr in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" zu sehen sein wird. Das Begleitformat bekommt damit nach vielen Jahren ein neues Gesicht. SAT.1 bestätigte: "Nach zwölf Jahren geben wir der 'Late Night Show' von 'Promi Big Brother' eine neue Bühne im großen Studio mit Jochen Bendel, Live-Publikum und vielen Gästen und damit einen neuen Anstrich." Gleichzeitig bedankte sich der Sender bei Melissa "für zwölf Jahre Late Night, kritische Analysen, Spontaneität und gute Unterhaltung".

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Imago Tessa Bergmeier bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video

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Imago Anouschka Renzi bei der Staffel-Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026

Brian Dowling/Getty Images Jochen Bendel und Melissa Khalaj, "Promi Big Brother – Die Late-Night-Show"-Moderatoren